4 schegge di conoscenza alla Camera di Commercio di Napoli

L’itinerario culturale proposto da NapoliCittàLibro - off fa tappa nel Salone delle grida della Camera di Commercio di Napoli dove questo giovedì, 7 aprile, alle 17.00, il professore Guido Trombetti, napoletano doc, classe 1949, accademico e politico, presenta la collana “Schegge di conoscenza” per Rogiosi Editore. La collana, di cui Trombetti ha curato la direzione scientifica, è composta da quattro saggi, “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi; “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai” di Maria Aponte. Con il professore Trombetti, interverranno i curatori dei libri, dopo i aluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola e dell’editore Rogiosi Rosario Bianco.

Prossimo appuntamento in calendario lunedì 11 aprile , alle ore 18:00, con Marilù Oliva che, live streaming, presenta “L’Eneide di Didone” per Solferino, con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro (pagine facebook di NapoliCittàLibro e Libreria IoCiSto).