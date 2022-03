Napoli capitale della letteratura con NapoliCittàLibro off. Gli appuntamenti di aprile

Sarà un aprile ricco di appuntamenti con i più bei nomi della letteratura nazionale ed internazionale quello preparato in città da NapoliCittàLibro off, la kermesse ideata e organizzata dall’associazione Liber@Arte che punta i riflettori sul mondo dei libri e dell’editoria. Ecco cosa c'è in programma:

Venerdì 1 aprile – ore 18:00 –Libreria IoCiSto

Il grande scrittore e poeta bulgaro Georgi Gospodinov presenta “Cronorifugio” (Voland) con Francesca G. Marone.

Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia, Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci mette di fronte a tutta l’incertezza del futuro, mescolando satira e nostalgia, storia e ironia, in un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri. L’evento è realizzato da Libreria IoCiSto in collaborazione con NapoliCittàLibro.

Giovedì 7 aprile – 17:00 – Salone delle Grida c/o Camera di Commercio di Napoli

Si terrà la presentazione della collana “Schegge di conoscenza”, realizzata con la direzione scientifica del professore Guido Trombetti e composta dai quattro libri “Il diabete si vince a tavola”, a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; “Suggestioni Matematiche della Divina Commedia” di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; “Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei” di Maria Angela Losi; “Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai” di Maria Aponte. L’evento è realizzato da Rogiosi Editore in collaborazione con NapoliCittàLibro.

Lunedì 11 aprile – ore 18:00 – live streaming

Marilù Oliva presenta “L’Eneide di Didone” (Solferino) con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro sulle pagine Facebook di NapoliCittàLibro e Libreria IoCiSto.

Con audacia e talento, Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine della letteratura d’ogni tempo. Arricchendone la vicenda non solo di sfumature e intuizioni, ma di avvincenti e inattese svolte narrative, dimostra ancora una volta l’inesauribile potenza del mito. E delle donne. L’evento è realizzato da Libreria IoCiSto in collaborazione con NapoliCittàLibro;

Giovedì 14 aprile - ore 18:00 - The Spark Creative Hub

Alfredo Palomba presenta “Quando le belve arriveranno” (Wojtek) con Gennaro Marco Duello e Alessandro Polidoro.

Alfredo Palomba compone un romanzo in cui si sovrappongono reale e onirico, fotogrammi dal passato ed esperienze concretissime, frammenti di verità e terrificanti fantasmagorie. L’evento è realizzato da Wojtek e The Spark Creative Hub in collaborazione NapoliCittàLibro.

Venerdì 22 aprile - ore 18:00 – Gran Caffè Gambrinus

Manila Nazzaro presenta “Cintura rosa di sopravvivenza” (Rogiosi) con Gennaro Marco Duello. Un’autobiografia, consegnata alla casa editrice prima di entrare nella casa del GF Vip, che nasce dall’esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che, all’improvviso, si sono ritrovate catapultate in una vita piena di ombre e solitudine, spezzate da un dolore lancinante che torna nei loro incubi più bui. “Cintura rosa di sopravvivenza” offre al lettore un racconto della vita di Manila, in cui non si risparmia e da cui viene fuori un affresco fatto di grandi gioie e grandi dolori; di successi e sconfitte; di valori e amore. Con l’acquisto del libro si sostiene la Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze. L’evento è realizzato da Rogiosi, Gran Caffè Gambrinus e Pink Life Magazine in collaborazione NapoliCittàLibro.