Torna la notte bianca della Sanità: il programma

Tutto pronto per la VI edizione della Notte Bianca della Sanità. Organizzata dalla Municipalità III in collaborazione con C’MoN produzioni, con finanziamento dell'assessorato comunale al Turismo, l'evento ha la direzione artistica di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli.

Il programma

I preparativi animeranno il quartiere dal primo pomeriggio. Gli spettacoli inizieranno alle 18.00 ed andranno avanti fino alle 00.00. Ricchissimo l'elenco degli artisti che si esibiranno: Gnut, Sollo, Ciccio Merolla, Plug, Mv Killa, Cecchy, Dipinto, Marsica, Veronica Simioli, Vesuviano, Stè, Annibale, Kamaak, Bimbi di fumo e Simona Boo, Gaié, Rico Femiano, Luciano Caldore, Mixed by Erry, Monica Sarnelli, Napoleone, Gianni Fiorellino, Rayo, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Dario Cuomo, Sara Penelope Robin, Silvia Uras, Amed dj set, Gigi Soriani dj set.

I palchi saranno nei quattro punti cardinali del quartiere: via Vergini, via Arena alla Sanità, piazza Sanità, largo Fontanelle mentre diverse strade saranno animate dalle associazioni che da sempre operano sul territorio.

In scena ci sarà anche il meglio della tradizione gastronomica del quartiere, tra pentoloni di ragù, padelloni per le fritture, griglie per le salsicce e ovviamente tanta pizza.

«È la Notte Bianca del nuovo anno, la grande festa del Rione Sanità – dice Fabio Greco, presidente della Municipalità III – l’intero Rione partecipa con entusiasmo al grande evento. Saranno coinvolti e animati con musica del vivo e dj set diversi punti del quartiere: Piazza Sanità, via Fuori Porta a San Gennaro, Piazzetta Crociferi, via Vergini, via Critallini, via Misericordiella, via Sanità Gradoni, Palazzo De Liguoro, via San Gennaro dei Poveri, via Fontanelle».

Fino a mezzanotte, su prenotazione, sarà inoltre possibile visitare le principali attrazioni turistico-culturali: museo Jago, acquedotto Romano del Serino, Chiesa della Misericordiella, catacombe di San Gennaro.

«La vera linfa di Sanità-tà-tà, l’iniziativa splendida della “Notte della Musica al Rione Sanità”, sono gli artisti che partecipano sempre con entusiasmo e amore a sostegno di questo quartiere simbolo di Napoli, così ricco di storia e di cultura – dichiarano i direttori artistici Massimiliano Jovine e Gianni Simioli – Questo evento non si potrebbe fare se non ci fosse il grande sostegno di tutti gli artisti che accettano ormai da sempre di esibirsi senza percepire alcun tipo di compenso. Saranno tantissimi anche in questa edizione e saranno protagonisti di una lunga maratona che animerà il Rione fino a mezzanotte».

La presentazione dei live è affidata agli speaker di Radio Marte, media partner dell’evento. Gianni Simioli parteciperà a questa VI edizione di Sanità-tà-tà nella doppia veste di direttore artistico e presentatore. Con lui, Serena Li Calzi, Davide Scafa, Gigio Rosa, Marta Martinez, Ciro Salatino, Gaetano Gaudiero, Timo Suarez, Elisa D’Avino, Rosanna Iannacone.