Luoghi del cuore: il chiostro del Convento di San Vito a Marigliano

Presentato oggi, ufficialmente, il restauro del chiostro interno del Convento di San Vito a Marigliano .

Il Convento risale al XV secolo: nel 1496 venne affidato ai Frati Minori Osservanti, nel 1870 divenne quindi di proprietà pubblica e in seguito, durante un’epidemia di colera, adibito a lazzaretto. Dall’inizio del Novecento è quindi tornato alla sua funzione originale. Oggi ospita una piccola comunità di frati.

Il chiostro

Il chiostro, a pianta rettangolare, è suddiviso da 12 arcate a pieno centro sorrette da colonne colonne in pietra sormontate da capitelli dorici. un pozzo in ignimbrite campana, con l’emblema dei Francescani, ne indica il centro. Lungo le pareti vi sono interessanti frammenti lapidei rinascimentali e barocchi e gli stemmi maiolicati dell’Ordine (1761) e del Convento (1843).

Attorno si aprivano le celle dei frati, il refettorio e la chiesa rinascimentale, poi ridecorata in epoca barocca.

Nel corso dei lavori, sotto l'intonaco, sono emersi antichi affreschi.

I voti del cuore

Il Convento di San Vito è stato votato da 17.626 persone al 9° censimento “I Luoghi del Cuore”, il progetto per i luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nel 2018.

Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno dei volontari della Delegazione FAI di Napoli e del Gruppo FAI di Nola, che ha consentito alla provincia Napoletana del Ss. cuore di Gesù dei frati minori di Napoli, proprietaria del convento, di presentare un progetto sul Bando che il FAI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia dopo ogni edizione del censimento e di accedere a un contributo economico di 24.000 euro per il restauro. Si sono poi aggiunti i contributi di tanti fedeli e cittadini rendendo così possibile completare il lotto di interventi, concentrato sul recupero del pozzo e del chiostro porticato.

Il contributo del FAI si innesta in un più ampio programma di interventi proposto per l’antica fabbrica conventuale dall’Ordine dei Frati Minori di Napoli.

“Grazie al contributo del FAI sarà possibile favorire una rinascita del convento, accrescendone la funzione sociale e di accoglienza”, auspica Padre Giuseppe Sorrentino, guardiano del Convento di San Vito a Marigliano e Vicario Provinciale dell’Ordine dei Frati Minori di Napoli

"Un altro importante traguardo del censimento dei Luoghi del cuore che testimonia ancora una volta il grande lavoro e l'attenzione quotidiana del FAI al nostro meraviglioso territorio, e che permetterà a tutti di ammirare il bellissimo chiostro interno del Convento di San Vito a Marigliano", ha commentato Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente del FAI Campania