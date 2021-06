Shooting fotografico per Barbie nella nostra città

Dopo Puglia e Basilicata Barbie in town, la singolare iniziativa di Gabriele Del Buono e Pietro Milella, due giovani collezionisti della "bambola" per eccellenza, arriva in Campania e resta conquistata da Napoli, "città di sapori, di storie, di colori, ma anche di storia e architettura, che mette d’accordo ogni tipo di turista e viaggiatore. Le sue mille facce e le sue innumerevoli anime forniscono la possibilità di scegliere come visitarla e cosa vedere, a seconda dei propri gusti e interessi".

Il viaggio di Barbie in town

Il viaggio di Barbie in town parte dalla Puglia, con un immediato e strepitoso successo, misurato in termini di followers su Instagram e Facebook, con lo scopo, come spiegano gli organizzatori, "di raccontare l'Italia in modo diverso, affiancando ai luoghi più amati quelli nascosti e sconosciuti ai più, con l’ausilio di una modella d'eccezione" appunto Barbie, ovvero una brand identity forte.

L'idea

Come spesso accade, l'idea nasce per caso, dopo anni di collezionismo di Barbie e numerosi contest fotografici sui social, e il desiderio di raccontare il territorio e il turismo da una nuova prospettiva. Due passioni che si uniscono.

Grazie all'immediato successo, il progetto dalla Puglia si è esteso ad altre località fino a raggiungere le top location del Belpaese tra cui, appunto, Napoli. Così Barbie di tutte le etnie, di tutte le tipologie, e anche con disabilità, raccontano con tanto di foto il nostro territorio in maniera intrigante, divertente e ironica.

La Barbie Guida a Napoli

Ma cosa bisogna assolutamente vedere a Napoli? Ecco la Barbie guida

Le zone di Napoli da visitare -

Quartieri Spagnoli;

Via Toledo;

Spaccanapoli;

San Gregorio Armeno;

Napoli sotterranea;

Vesuvio;

Via Alessandro Scarlatti;

Monumenti e chiese -

Piazza Garibaldi

Piazza del Plebiscito

Teatro San Carlo

Galleria Umberto I

Cappella Sansevero e Cristo Velato

Duomo di Napoli

Murales di San Gennaro a Forcella

Chiostro di Santa Chiara

Museo Archeologico di Napoli

Museo di Capodimonte

Maschio Angioino

Piazza Dante

Fontana del Nettuno

Piazza Giovanni Bovio

Le stazioni della metro -

Garibaldi

Università

Toledo

Dante

Salvator Rosa

Vanvitelli

Cosa mangiare

E' una Barbie golosa quella che consiglia di non lasciare Napoli senza aver prima assaggiato (in rigoroso ordine misto):