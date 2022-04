Ecce Homo: alla Fondazione BancoNapoli la scultura che fa luce sui sentimenti

Una scultura di plastica vibrante di luce nel buio silenzioso delle raccolte cartacee della Fondazione BancoNapoli. Graffiti su pannelli di plexiglass rivelano il corpo - o meglio l'aura luminosa - del Cristo Deposto: è "A forma di luce. Ecce Homo", presentata alla sede della Fondazione del Banco di Napoli, in via dei Tribunali, in collaborazione con la Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. .

L'opera, realizzata dall’artista cilentano Christian Rizzuti, resterà in esposizione fino al prossimo 15 maggio.

La scultura riproduce un tema caro a tutta la grande tradizione artistica italiana ed europea e ripreso dai più importanti protagonisti della Storia dell'Arte, in tutte le epoche, propone una riflessione profonda sul nostro approccio al dolore e, dunque, ai tanti sconfitti e derelitti del mondo in cui viviamo. "Ecce Homo è storia di identità negate, uccise e deposte da poteri caotici. È un discorso senza tempo e senza luogo perché è storia di un Dio. Un Dio trafitto, umiliato, minuscolo, come tutti i minimi nelle classifiche terrestri. Ecce Homo è una presa di distanza dalla superbia dei più forti e dei violenti. È la denuncia di chi condanna senza ragione, di chi dimentica il male, di chi porta dolore nel grembo del mondo", spiega l'artista. Ed è "a forma di luce", perché di luce si veste ogni vita spezzata, offesa, tradita, sconfitta.

“Un messaggio di pace che passa attraverso l’arte - spiega la presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, riassumendo il senso di Ecce Homo - un’opera in chiave contemporanea perché propone il corpo del Cristo morto attraverso la luce. Il corpo di Cristo Deposto ci ricorda l’episodio della morte e, in questo momento, è impossibile non pensare alle drammatiche immagini che arrivano dall’Ucraina. Ma per noi cristiani vuole essere anche un messaggio di speranza verso un futuro diverso. In questo messaggio di speranza rientrano i giovani artisti, ai quali la Fondazione darà sempre spazio, perché siamo convinti che solo attraverso l’arte e la cultura si possa arrivare alla rinascita”.