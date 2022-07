Vedi Napoli e poi torni: tanti appuntamenti per (ri)scoprire la nostra città in maniera inedita

Un progetto ambizioso e poliedrico che mette assieme tutto ciò che c'è di bello in ciascuna delle 10 Municipalità di Napoli e rilancia arte e musica

“Vedi Napoli e poi… torni” è il progetto presentato dall'assessore al Turismo comunale Teresa Armato e regionale Felice Casucci, assieme al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al suo delegato per per l’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.

Strizzando l'occhio a Goethe (vedi Napoli e poi muori), il programa è finanziato con Fondi POC 2014/2020 - Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022 e parte oggi, 27 luglio, per andare avanti fino al prossimo 7 ottobre offrendo a chiunque abbia voglia di "vedere" davvero Napoli di scoprirne in modo inedito il patrimonio storico, artistico, culturale e naturale.

Come vedere Napoli fino al 7 ottobre

Il progetto, come ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi al microfono di NapoliToday, coinvolgerà tutta la città ed è articolato in 3 "linee":

“La Musica che gira intorno…”, con eventi musicali presso le 10 Municipalità a cura di Ravello Creative Lab Srl, “Al Parco in armonia”, con eventi musicali in Villa Comunale a cura de Il Canto di Virgilio “Itinerari nelle Municipalità”, con percorsi di visite guidate a cura di Arteventi S.r.l. .

“La musica che gira intorno”, a cura di Ravello Creative Lab Srl, con la direzione artistica di Peppe Barra e Dj Uncino, si punta alla riscoperta di tutte le Municipalità di Napoli, con dieci eventi musicali, a ingresso gratuito, che propongono diversi generi dal rap al rock, jazz, classica, elettronica e folk, intercettando e coinvolgendo un pubblico di età e gusti differenti.

Il calendario si apre con il Coro Millecolori & Ciccio Merolla Quartet (27 luglio – Piazza Tafuri – VIII Municipalità).

“Al Parco in armonia”, a cura de Il Canto di Virgilio, con la direzione artistica di Carlo Faiello, propone eventi di musica, danza, teatro, reading negli spazi della Villa Comunale di Napoli e un evento a Castel Nuovo (Maschio Angioino). L’obiettivo è quello di consentire la partecipazione a un pubblico numeroso e di godere di qualche ora di relax negli spazi della Villa Comunale e del Maschio Angioino.

Il programma si apre con Lalla Esposito e Massimo Masiello in “Sfogliatelle ed altre storie d’amore” (5 agosto – ore 21.00 – Villa Comunale).

“Vedi Napoli e poi... torni” propone 100 visite guidate, a cura di Arteventi Srl, raccolte in “Itinerari nelle Municipalità”, che mirano a far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città, dalle più famose alle più nascoste. Lo scopo è creare importanti connessioni tra le realtà territoriali, senza dimenticare la peculiarità di ciascuna municipalità e le tipicità e caratteristiche delle stesse in termini di tessuto sociale, economico e turistico. Le visite guidate avranno luogo nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Ogni visita guidata avrà la durata di due ore, nella fascia oraria 17.00- 20.00 (Informazioni e prenotazioni: prenotazionevedinapoli@gmail.com)

Chi visita Napoli potrà dunque godere un’esperienza che susciterà - ci si augura - il desiderio di tornare appena possibile.

(Video A. De Cristofaro - NapoliToday)