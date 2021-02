"Dalli, dalli, dalli, o' cucuzziello sguiglia!": quando a Napoli si dice così

"Dalli, dalli, dalli e pur' o' cucuzziello sguiglia": un po' esortazione, un po' imprecazione, l'espressione si traduce con "a furia di insistere, anche uno zucchino germoglia". Il senso è chiaro. In pratica, insistendo e perseverando anche ciò he sembra impossibile può riuscire e, quindi, anche un "buono a niente" può dare ottimi risultati.

Zucchino o zucchina?

Si dice zucchino-zucchina? Per l'Accademia della Crusca, custode e tutore della lingua italiana, il primo termine attestato è zucchino (1875) seguito a breve (1879) da zucchina: entrambi derivano da 'zucca' e ne sono in origine i diminutivi, uno composto sul maschile e uno sul femminile. Per quanto entrambi attestati da secoli, per la Crusca "sarebbe preferibile il maschile: sia il Grande dizionario della lingua italiana (diretto da S. Battaglia) sia il Grande dizionario italiano dell'uso (diretto da T. De Mauro) rinviano da zucchina a zucchino e corredano solo il sostantivo maschile della definizione della pianta".