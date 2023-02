Cosa mettono a tavola i napoletani durante la settimana, giorno per giorno (VIDEO)

La tradizione napoletana ha regole precise in fatto di menù, legate alla stagionalità dei prodotti ed influenzate da antichi retaggi che affondano nel mito o nella fede. I giorni della settimana, in particolare, a casa di un napoletano autentico si riconoscono da quello che bolle in pentola. A svelare le regole basilari della dieta partenopea più autentica è Vittorio Fortunato, patron de La Locanda Gesù Vecchio, in via Giovanni Paladino, nel cuore del cuore del centro storico, inserita nella Guida 2023 per la categoria delle migliori locande dalla Michelin che la segnala come "interprete della vera anima partenopea grazie all'atmosfera familiare accompagnata dalla calorosa accoglienza del giovane titolare. Qui si può assaggiare il meglio del repertorio gastronomico di Napoli, con la Genovese, il ragù bianco che a dispetto del nome è una specialità campana, in cima alla top list".

La settimana gastronomica dei napoletani autentici