Follia al Gambrinus: l'ultima novità

Novità in casa Gambrinus con "Follia". Si tratta di un mix di riccia e frolla, sapientemente coniugate, con un ripieno di ricotta profumata al limone e arricchita da arance in cubetti. Un gusto decisamente intrigante, fresco, estivo per profumo e seducente per sapore. "Perché tradizione e innovazione camminano sempre di pari passo", spiegano al Gambrinus presentando il dolce che per la forma richiama il Vesuvio, non solo il Vulcano, ma anche il dolce lanciato qualche tempo fa sempre dallo storico bar.

Perfetta da consumare a tavolino, con le posate, se è possibile Follia è anche meglio da asporto, mangiata a morsi, passeggiando.

E, a proposito di novità che vanno a braccetto con grandi classici della pasticceria napoletana, al Gambrinus da pochi giorni sono arrivate le versioni al pistacchio e al caramello oltre ai gusti cassata, cioccolato, fragola, nocciola e caffè.