Cosa indossare a Natale 2021: tre idee di outfit da cui trarre ispirazione

Il periodo delle festività natalizie si preannuncia sempre ricco di eventi e di appuntamenti con parenti, amici e colleghi. Avete già pensato ai look da sfoggiare a Natale? Sì, perché non basta solamente un outfit. Dalla cena del 24 al pranzo del 25, dal giorno di Santo Stefano agli aperitivi con gli amici, momenti da trascorrere con persone che non vediamo da tempo e serate a giocare a carte. Ognuno ovviamente si organizza come vuole e come può, e quindi c'è chi avrà bisogno di un outfit più sofisticato ed elegante per un evento più formale e chi invece di un look più casual e pratico, magari per stare in famiglia.

Ecco una piccola guida agli outfit natalizi da cui trarre ispirazione stilata dalla giornalista e fashion blogger napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”.

Maglioni natalizi per pranzi con parenti e serate tra amici

I maglioni di Natale sono un classico da indossare durante le festività e possono essere messi sia per un pranzo con tutta la famiglia che durante un incontro tra amici. È un modo carino per celebrare anche con l'outfit le festività natalizie. I modelli e le fantasie sono davvero tantissime, da scegliere in base alle proprie preferenze. Potete indossarli in maniera casual abbinandoli a jeans o shorts, oppure rendere il look più elegante accostandoli a una gonna a tubino semplice o con paillettes.

Abiti eleganti per tutte le occasioni

Un abito è sempre un'ottima soluzione per creare un look natalizio femminile e chic. Tra le proposte più belle troviamo sicuramente i vestiti da cerimonia, quelli più eleganti e festosi, perfetti per serate più formali, da indossare rigorosamente con tacchi. Ma possiamo scegliere anche abiti in velluto o in tessuti luminosi, corti oppure midi, da abbinare a stivaletti o scarpe basse per pranzi o cene in famiglia ed essere comunque super chic.

Gonne e pantaloni luccicosi per serate

Chi ha voglia di brillare ed essere più scintillante potrà optare per gonne e pantaloni in tessuti luminosi. Potete indossare una gonna ampia oppure a tubino in tessuto glitterato o metallizzato e abbinarla ad un maglioncino tinta unita, così da non essere estremamente eccessive. In alternativa alle gonne, potrete scegliere pantaloni dai modelli classici, in nero oppure con tessuti glitterati e in paillettes. Anche in questo caso abbinateli a top e maglie più sobrie così da non essere esagerate.