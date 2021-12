Cena-evento: il nuovo must del by night partenopeo

E' la "cena-evento" il nuovo, imperdibile must delle serate napoletane. Parterre ricchissimo di vip, stelle e starlette; buon cibo nel solco della tradizione napoletana, ovviamente accompagnato da vino e/o drink all'altezza; numero chiuso di partecipanti e una strizzata d'occhio alla cultura, meglio se con panorama sullo sfondo: questo il mix perfetto per gli amanti del by night partenopeo. Gettonatissime soprattutto nella fascia over 30, queste serate richiedono una macchina organizzativa perfetta e un'impeccabile time-table per gestire l'accoglienza agli ospiti vip, la cena - in genere con servizio a tavolo - il momento culturale o spettacolo, con passerella degli ospiti d'eccezione e, per chi non ne ha mai abbastanza, musica per ballare.

Napoli in the world

Tra le serate più interessanti in calendario questa settimana (venerdì 3 dicembre) sicuramente “Napoli in the World", a Villa Lucrezio, dell'associazione culturale Campi Flegrei, sotto la direzione di Carmine Frongillo - nome che per gli addetti ai lavori è una vera garanzia - ideatore dell’ evento insieme con Valeria de Marino.

Il programma

La serata inizia conun ricchissimo "red carpet" su cui saliranno, tra gli altri, il regista Angelo Antonucci,il maestro Carmine Caiazzo,il tenore Carmine De Domenico, il patron della Napoli fashion week Alessandro Di Laurenzio, il make up artist Ciro Florio, il prof.Francesco Raponi, lo storico e scrittore Nicola Forte,l’attore Gianni Parisi. La serata prevede quinid live concert della John Pacific Band unica nel suo genere musicale, cena gourmet, spettacoli a cura di Opera Circus Animation. Saranno quindi consegnati premi a maestri riconosciuti del panorama artistico napoletano. La kermesse si chiuderà con un flash moda della stilista Giovanna Ercolano, cocktail e dj- set di livello internazionale. A presentare la serata Vicky Parker, napoletana di adozione, fondatrice del Parker Night - brand di eventi ultra collaudati che lavora tra Ibiza,Londra,Mykonos, Milano e Parigi.