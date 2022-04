La Pasquetta al Varcadoro è Pop e dura dall'alba al tramonto

Si annuncia elegantemente popolare e festosamente originale la Pasquetta del Lido Varca d’Oro: in una parola Pop, in tutti i sensi. La struttura balneare del litorale di Varcaturo, diretta dal manager Salvatore Trinchillo, ha infatti messo in piedi un programma che copre l'intera giornata, da mezzogiorno al tramonto, fatto di ritmi folk, sapori genuini, intrattenimento per gli adulti e animazione per i piccoli, relax oppure divertimento a go-go ballando sulla sabbia "e tanto groove ancestrale e storie antiche di famiglie, amori, lontananze, viaggi, sacrifici, rispetto per la natura e devozione sacra", come spiegano gli organizzatori.

Paranza e tammorre

Accanto a food truck e oasi culinarie, la Paranza di Antonio Faiello esprimerà i cunti e il suono della tradizione in Campania, con esecuzione vocale di una formazione di dieci elementi. I Tammurrianti di Enzo Stendardo sono un gruppo di tre musicisti e cinque ballerine che rievocano culture e rituali dell’entroterra fino a interpretarli in contesti urbani. Tammurriate, tarantelle, canti a fronna e canti a distesa diventano il viatico di una Pasquetta mediterranea che vuole essere festa di comunità, intonando Bella figliola, Tammurriata nera e Sanacore (diverse fasce di prezzo per l'ingresso).