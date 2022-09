L'affabulazione delle periferie di Napoli

Nel loro indissolubile binomio, la city e le infinite periferie che assieme fanno di Napoli una città unica e inimitabile, produrranno “Affabulazione”: si tratta di un imponente e variegato progetto reso possibile dal contributo del Fondo unico per lo Spettacolo della direzione generale spettacolo del ministero della Cultura.

La presentazione

A tagliare il nastro presso i Laboratori artistici della Fondazione Teatro di San Carlo, stradone Vigliena 23 (ex stabilimento Cirio), con una conferenza stampa mercoledì prossimo, 21 settembre, alle 9.30, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Napoli "affabulatrice" policentrica

Affabulazione coinvolgerà fino a dicembre le figure professionali del mondo dello spettacolo, quelle cioè che hanno particolarmente sofferto lo stop forzato in pandemia, e le arti, dal teatro alla musica passando per la danza, a testimonianza di una Napoli capace di riconoscersi policentrica.

L'anteprima

L’anteprima di “Affabulazione” è in programma nella Municipalità VIII che, come noto, comprende Scampia, Piscinola,Marianella, Chiaiano.

L’Associazione Napoli Capitale Europea della Musica - A.N.C.E.M., in collaborazione con l’Accademia di Santa Sofia, con il progetto “Scampia. Il progresso attraverso la cultura” propone eventi di prosa, musica e danza, affidando l’ouverture all’Orchestra Sanitansamble, diretta dal maestro Paolo Acunzo, esempio di riscatto sociale oltre che di valenza artistica.

L'appuntamento, dal titolo “Incontrandoci in musica”, in programma venerdì 16 settembre, alle 19.00, negli spazi dell’Auditorium I.C.28 Giovanni XXIII - Aliotta, in via Nuova Toscanella 235, rappresenta una simbolica “stretta di mano” tra i due quartieri della Sanità, che ha saputo lasciarsi alle spalle una storia tormentata, e quello di Scampia, che si caratterizza per la sua sempre più forte volontà di riscatto.