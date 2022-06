 Napoli Città Libro Off: giugno tutto da leggere tra Grande Fratello, 007, Doc e archeologi di fama internazionale

Presentato il calendario di giugno di Napoli Città Libro Off, la kermesse permanente ideata e organizzata dall’associazione Liber@Arte per mantenere alta tutto l'anno l'attenzione sul mondo dell’editoria e sulle nuove pubblicazioni

Il calendario

7 giugno - ore 18.30 - Bagno Elena: “Libri sotto le stelle”, serata realizzata da Rogiosi e Bagno Elena in collaborazione con NapoliCittàLibro dedicata ai libri con quattro nuove pubblicazioni Rogiosi. Gennaro Marco Duello presenterà “Un male purissimo” (Rogiosi) con il giornalista Francesco Raiola e il cantautore Tommaso Primo (la cui “Favola nera” è in uscita in versione vinile). Introduce Francesca Scognamiglio Petino. Prima della presentazione Michele Carbone con “Antiochia in bilico sugli inganni”, Ottavio Costa con “Il Sì della Notte” e Gianpasquale Greco con “Diamante De Palma, la strega cieca della Pignasecca” saranno intervistati da Oreste Ciccariello.

8 giugno – ore 18:00 – Gran Caffé Gambrinus: Manila Nazzaro presenta “Cintura rosa di sopravvivenza” (Rogiosi) con Gennaro Marco Duello e Francesca Scognamiglio Petino. Un’autobiografia, consegnata alla casa editrice prima di entrare nella casa del GF Vip, che nasce dall’esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che all’improvviso si ritrovano catapultate in una vita di ombre e solitudine, a vivere un dolore lancinante. Con l’acquisto del libro “Cintura rosa di sopravvivenza” si sostiene la Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze. L'appuntamento è realizzato da Rogiosi, Gran Caffè Gambrinus e Pink Life Magazine in collaborazione NapoliCittàLibro.

9 giugno - ore 17:30 – Villa Fernandes: Nell’ambito della rassegna Lib(e)ri al Parco, Donato Zoppo presenta “Un nastro rosa a Abbey Road” (Pacini). Con l’autore dialoga Ileana Bonadies. Contrappunti musicali di Andrea Parente. Inghilterra, estate 1969; Italia, inverno 1979: due geografie, due mondi, due epoche. Il libro racconta due celebri brani nati al termine di due decenni centrali nella storia del Novecento: George Harrison e i Beatles chiudono gli anni ’60 con “Something”. Lucio Battisti e Mogol si salutano e inaugurano gli anni ’80 con “Con il nastro rosa”. Due canzoni-simbolo di giganti della popular culture britannica e italiana, alla fine di due decenni che hanno dominato con la loro forza artistica. L'appuntamento è realizzato da Villa Fernandes in collaborazione con Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro.

16 giugno - ore 17:30 – Villa Fernandes - “Le madri non dormono mai” (Einaudi). Con l’autore dialogano Ileana Bonadies e Paquito Catanzaro: un bambino e sua madre, due vite fragili tra altre vite fragil. Lorenzo Marone scrive uno struggente romanzo corale, un cantico degli ultimi che si interroga, e ci interroga, su cosa significhi davvero essere liberi o prigionieri. Appuntamento by Villa Fernandes in collaborazione con Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro.

18 giugno ore 12:00 – Piazzetta Aldo Masullo, IoCiSto - Pierdante Piccioni presenta con Vincenza Alfano “Doc, nelle tue mani”, romanzo ufficiale della seconda stagione di DOC, una delle serie più amate di Rai 1, record di ascolti con quasi 9 milioni di spettatori. La fiction è ispirata alla storia vera dell’autore, medico dell’Ospedale di Lodi che dopo un incidente perde la memoria, dimenticando gli ultimi dodici anni della sua vita. Introduce Alessandro Polidoro. Incontro organizzato da Libreria IoCiSto, Mondadori e NapoliCittàLibro.

20 giugno ore 19:00 – Lapis Museum. Museo dell'acqua e Napoli Sotterranea - L’archeologo e scrittore C?t?lin Pavel presenta, “L'archeologia dell'amore” (Neo Edizioni) bestseller in Romania e pubblicato anche in Francia. In quest’opera l’autore decifra codici genetici, iscrizioni, mitologie, testi, minuscoli resti e grandi monumenti, per raccontare, poeticamente e scientificamente, come l’essere umano ha amato nel tempo e nello spazio. Come le donne e gli uomini hanno amato amare, concretamente, “Dalle tombe di Adamo ed Eva a quelle dei soldati della Prima guerra mondiale, dal papiro orfico di Mangalia alle iscrizioni in un lupanare pompeiano, il lettore è invitato a partecipare a un insolito esperimento nelle dinamiche storiografiche dell'amore”. Con l’autore dialogano Vincenza Alfano, Raffaele Iovine, Alessandro Polidoro, Bruno Mazzoni. L’evento multidisciplinare, realizzato da Neo Edizioni, NapoliCittàLibro, Lapis Museum e Ucsi Campania, prevedere la visita agli scavi archeologici della Pietrasanta.

23 giugno - 17:30 – Villa Fernandes: Valeria Parrella presenta “La fortuna” (Feltrinelli). Con l’autrice dialogano Ileana Bonadies e Alessandro Polidoro: Lucio ha solo diciassette anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell'eruzione del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria né storia a rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c'è Pompei, la città che ha visto nascere Lucio e i suoi sogni, dove ancora vivono sua madre, la balia, gli amici d'infanzia, dove ha imparato tutto ciò che gli serve, adesso, per far parte della flotta imperiale a dispetto del suo occhio cieco – anzi, proprio grazie a quello, che gli permette di vedere più degli altri, perché "un limite è un limite solo se uno lo sente come un limite, sennò non è niente". Incontro by Villa Fernandes in collaborazione con Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro.

24 giugno - ore 18.00 - Bond Bar, Hotel Parker’s - Michelangelo Iossa presenta “007 Operazione suono” (Rogiosi Editore). L’autore sarà intervistato da Francesca Scognamiglio Petino. Il libro racconta il mito-Bond in un viaggio nella storia delle colonne sonore e delle canzoni originali tratte dai film dedicati alla spia britannica nata dalla penna di Ian Fleming. Da Shirley Bassey a Billie Eilish, da Adele a Sir Paul McCartney, passando per Tina Turner, Sam Smith, i Duran Duran, Louis Armstrong o Tom Jones, 007 Operazione Suono racconta le canzoni memorabili che hanno accompagnato le imprese cinematografiche di Bond, ma anche i temi orchestrali della saga, dallo strumentale James Bond Theme di Monty Norman alla colonna sonora di No Time To Die del Premio Oscar Hans Zimmer, passando per le leggendarie soundtrack di George Martin, David Arnold, Eric Serra, Michael Kamen, Michel Legrand, Jerry Goldsmith, Thomas Newman, Burt Bacharach e, naturalmente, John Barry. Il libro è impreziosito dalla prefazione del leggendario Monty Norman, pluripremiato compositore britannico e creatore del James Bond Theme. Incontro by Rogiosi Editore e Hotel Parker’s in collaborazione con Napoli Città Libro.