Blindati, robot antibomba, auto ultraveloci e arti marziali: in Piazza del Plebiscito, questo sabato, la 208ma Festa dell'Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri in mostra questo sabato, 4 Giugno, tra le 9.00 e le 16.00, in Piazza Plebiscito, tra stand e dimostrazioni pratiche per il 208mo anniversario dalla Fondazione. Sarà l'occasione per vedere da vicino, conoscere e sperimentare attrezzature fantascientifiche, mezzi di ultima generazione e anche tecniche e procedure dei corpi speciali: da come ci si muove davvero sulla scena di un crimine a come si agisce in presenza di ordigni. In piazza anche gli straordinari cani delle unità cinofile.

Cosa si potrà vedere e fare

Scena del crimine: si potrà vedere dal vivo e "vivere" una perfetta scena del crimine, per indagare su un misterioso omicidio, con tanto di rilevazione delle impronte digitali e palmari e evidenze delle polveri dattiloscopiche magnetiche. la futuristica fotocamera sferica “3D pixel – One Click” consentirà di rilevare l'ambiente tridimensionalmente.

Bombe e artificieri: sarete a pochi passi da una pericolosa bomba inesplosa, lasciata sull’asfalto. Potrete assisterete alla sua neutralizzazione ad opera dei Carabinieri Artificieri Antisabotaggioe scrutare l’area con l’occhio elettronico del coraggioso robot Allen-Vanguard Defender.

Unità cinofile: i cani del nucleo Cinofili daranno dimostrazione del loro straordinario fiuto con la simulazione di un ritrovamento di droga ed esplosivo.

Falsi d'autore: gli appassionati di arte non potranno fare a meno di visitare lo stand del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale, dove saranno esposte e analizzate opere contraffatte sequestrate da personale altamente specializzato.

Pericolo mare: sul mondo sommerso vigilano i Carabinieri del Nucleo Subacquei con le loro avanzate attrezzature di immersione.

Ambiente e fauna: presenti i Carabinieri Forestali con reperti come animali imbalsamati e oggetti in avorio recuperati durante operazioni antibracconaggio.

Lotus e bilndati: presenti in piazza i veicoli dei Carabinieri, dalla velocissima Lotus Evora, fino alla Giulia 2.9 T in uso al radiomobile di Napoli, passando per le 9 tonnellate del mastodontico RG12, un blindato utilizzato per il soccorso tattico e per l’ordine pubblico.

Sfida sul tatami: i più coraggiosi potranno sfidare i Carabinieri campioni della boxe e delle arti marziali, a piedi nudi sul tatami, come in una vera gara olimpica.

La manifestazione, il cui ingresso è gratuito e aperto a tutti, sarà accompagnata dalle note della Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania.