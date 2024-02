Meravigliosa Napoli dalla canoa

Dimenticate cioccolata calda, te bollente e plaid: a Napoli, in pieno febbraio, è decisamente tempo di sport all'aria aperta e ancora di più di mare, complice il sole che riscalda e il cielo limpido.

Una giornata ideale, in particolare, per una passeggiata in canoa o kayak, per scoprire una prospettiva inedita di alcuni dei luoghi più iconici e affascinanti della città, come mostrano le suggestive foto realizzate da Massimo Knight, imprenditore del settore immobiliare, nel corso della sua passeggiata per mare.