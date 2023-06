I tifosi del Napoli possono entrare nel Guinness World Records grazie al coro "Sarò con te": la sfida

Dopo il grande successo del video emozionale “Sarò con te” (link) realizzato da MSC Crociere per celebrare il terzo scudetto del Napoli, la compagnia ha deciso di lanciare una sfida ambiziosa: entrare nel Guinness World Records con il più grande video online di partecipanti riuniti nel cantare lo stesso inno sportivo.

Per raggiungere questo primato servirà la partecipazione dei tifosi e simpatizzanti del Napoli. Sarà sufficiente registrare un mini-video cantando le note strofe del coro “Sarò con te” e postarlo sui propri canali social (Instagram e Facebook) con l’hashtag #uncoropernapoli e menzionando @msccrociereitaliaoppure inviarlo direttamente via email (uncoropernapoli@msccrociere.it) o via Whatsapp (3666795891).

In alternativa, si può creare il mini-video direttamente attraverso una semplice piattaforma web ad hoc messa a punto per l’occasione: www.uncoropernapoli.it

“L’entusiasmo con cui i tifosi del Napoli hanno risposto al video che abbiamo realizzato per festeggiare, in qualità di sponsor, la vittoria dello scudetto, ci ha spinto a chiedere la partecipazione di tutti per realizzare un coro da ricordare per sempre: un coro da record.Ma non sarà un’iniziativa di MSC o del Napoli, vogliamo chiamare a raccolta i tifosi del Napoli da tutto il mondo che, insieme a noi, potranno entrare nel Guinness dei primati. Ogni partecipante potrà, infatti, richiedere gratuitamente il certificato ufficiale del Guinness World Records attestante la sua partecipazione, in formato digitale, a ricordo di questo evento memorabile”, ha sottolineato Andrea Guanci, Direttore Marketing di MSC Crociere.

Il video emozionale, il cui successo ha fatto scaturire la sfida da record è apparso sui maxischermi dello stadio Maradona e in diretta streaming lo scorso 4 giugno su DAZN, che ha ripreso il momento della proiezione del video sui maxischermi dello stadio in maniera da coinvolgere non solo le decine di migliaia di spettatori fisicamente presenti, ma anche di estendere la partecipazione all’iniziativa alle centinaia di migliaia di spettatori nazionali e internazionali.

Dal punto di vista creativo, nel video ideato e realizzato da "I Mille" a bordo delle navi MSC, al coro è stata donata una dimensione internazionale, entrando nei dettagli del lavoro delle persone e delle navi MSC Crociere in viaggio per il mondo. Nella clip i versi più significativi del brano si appoggiano armonicamente nelle giacche delle divise indossate dagli ufficiali a bordo delle navi del gruppo o sulle pareti delle aree relax e sul fondo delle piscine, mentre lo staff canta le diverse strofe nelle lingue dei paesi toccati dalle rotte più importanti.

Istruzioni per partecipare al coro da record

Realizzazione del video

Il video è una semplice clip della persona che canta le famose 4 strofe:

Sarò con te

E tu non devi mollare

Abbiamo un sogno nel cuore

Napoli torna campione

Oh – Oh – Oh – Oh

Oh – Oh – Oh – Oh

N.B.: Si può cantare tranquillamente senza base e non importa essere intonati. Basta registrare il video e inviarlo nelle modalità descrittesotto.

Invio del video

Il video potrà essere inviato attraverso uno di questi canali:

Instagram: postando il proprio video con #UnCoroPerNapoli e menzionando il nostro profilo @msccrociereitalia Facebook e Messenger: inviando il video direttamente in chat su Facebook (cliccando icona Messenger del nostro profilo ufficiale FB) Email: inviando il video a questo indirizzo: uncoropernapoli@msccrociere.it Whatsapp: inviando il video a questo numero: 3666795891. Potete accedere direttamente alla chat da questo link: https://wa.me/message/Q22O6ZCPB42KJ1 Piattaforma web dedicata: registrando e inviando il video in questa semplice piattaforma web creata ad hoc sulla paginawww.uncoropernapoli.it

Certificato ufficiale Guinness World Records

Andando sulla pagina www.msccrociere.it/uncoropernapoli è possibile richiedere di ricevere il certificato ufficiale Guinness World Records in caso di raggiungimento del primato.