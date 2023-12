"Zio Rocco" compie 5 anni: cornetti gratis per tutti

Cornetti gratis per tutti da "Zio Rocco". Tra qualche giorno la nota pasticceria compie 5 anni e per l'occasione è stato preparato un gradito omaggio ai tanti appassionati dei suoi prodotti. In un video, pubblicato sui social, Zio Rocco ha annunciato che martedì 12 dicembre - in occasione, appunto, dell'anniversario della sua attività - offrirà cornetti e non solo.

Il "regalo", però, è destinato solo ai primi 50 fortunati - nelle sedi di Napoli e Pomigliano D'Arco - che potranno scegliere un prodotto omaggio da aggiungere al proprio ordine.