"Chi non salta Mango è", furia Geolier sui social: "Basta odio" - VIDEO

Ieri sera, mentre a Secondigliano si festeggiava il rientro a Napoli di Geolier, alcuni suoi fan avrebbero intonato cori contro Angelina Mango. "Chi non salta Mango è", avrebbero intonato mischiandosi ai tanti - compreso il rapper napoletano - che, invece, intonavano il coro "Chi non salta juventino è". Geolier, in un video pubblicato su Instagram, prende le distanze e "bacchetta" gli autori del gesto.

"Basta odio"

"Ieri è stata incredibile. Sono grato di aver ricevuto tutto quell'affetto dalla mia gente. Però sta girando una cosa che non mi piace. Mentre festeggiavo è partito un coro 'Chi non salta Mango è', ma il coro era 'Chi non salta juventino è'. Io sono napoletano e non sono juventino. Guagliù togliete tutto questo odio. Non esiste. Se credete che noi artisti siamo contro sbagliate.

C'è una sana competizione, ma poi basta. Togliete tutto questo odio. La musica non è odio, è unione. Pensate solo che due ragazzini, due muccus, hanno scritto una pagina importante nella storia della musica italiana. Basta commentare sotto i post miei e degli altri. Poi, il vincitore merita sempre. In questo caso la vincitrice. Va bene il pensiero personale, ma basta guagliù. Ha vinto e l'ha meritato".