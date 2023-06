Centinaia di persone a Piazza dei Martiri cantano e ballano in attesa della foto con la Coppa Scudetto

È arrivata a Napoli, dopo 33 anni di lontananza, ​mercoledì 24 maggio per essere esposta al ​n​egozio ​Tim di ​piazza dei Martiri in attesa della grande festa al Diego Armando Maradona. Da allora è un continuo pellegrinaggio di tifosi che dalle prime ore del mattino si mettono in fila, ordinati e festanti, in attesa di poter guardare da vicino e farsi un selfie con il trofeo mentre una speciale camera a 360° trasmette in live streaming per 4 ore al giorno sul canale Facebook di ​Tim tutto quello che succede.

La coda, lunghissima e variopinta, è fatta di tifosi di ogni età, moltissimi con la maglia del Napoli o, comunque, i colori azzurri della squadra. Ed è un tripudio continuo di inni e canzoni, come mostra il video, girato dall'alto di uno dei palazzi che affacciano sulla piazza.

La coppa resterà a piazza dei Martiri fino a questo sabato, 3 giugno