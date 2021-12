Coppa Natale: trionfano due giovani nuotatori del Posillipo

Più forti dell’allerta meteo proclamata per oggi dalla protezione civile, 100 nuotatori hanno sfidato le acque gelide del Golfo tuffandosi dal pontile del Circolo Posillipo per la quarta edizione della Coppa Natale-trofeo Vecchio Amaro del Capo, gara sulla distanza del miglio nautico valida per assegnare il titolo regionale invernale in acque libere, prima tappa di avvicinamento alla Capri-Napoli del 2022.

I vincitori

La vittoria l'ha ottenuta il napoletano Samuele De Rinaldi: 20 anni, nuotatore del Circolo Posillipo, già impegnato in gara di mezzo fondo e in prove in acque libere, De Rinaldi ha percorso i 1.852 metri in 28.06, tagliando il traguardo davanti al compagno di sodalizio Luca Borgo, 18 anni.

“La parte più difficile della prova è stato entrare in mare – scherza De Rinaldi – Faceva freddo, anche se poi nuotando i brividi sono passati. Sono contento e soddisfatto per la vittoria ottenuto nel mio circolo”.

I master

Insieme con gli agonisti, si sono sfidati anche i master: a trionfare in questa categoria, per gli uomini, Maurizio Valiserra, classe 1972 della Nuotatori Civitavecchiesi, mentre per le donne è stata Daniela Calvino, classe 1969 della Nantes Club Vomero.

Accanto alla prova assoluta, c’è stata anche la competizione ridotta sulla distanza di 500 metri.

“Dopo un anno di stop a causa delle restrizioni legate alla pandemia – ha detto Luciano Cotena, con la società Eventualmente Eventi & Comunicazione organizzatore della competizione – la Coppa Natale è tornata con un eccellente riscontro in termini di iscritti. Si è trattato di un modo particolare di farci gli auguri e di aprire questa lunga stagione di eventi legati al nuoto di fondo, che culminerà a settembre con la 57esima edizione della Capri-Napoli, passando per l’organizzazione proprio a Napoli della cerimonia 2022 della Hall of Fame del nuoto in acque libere”.