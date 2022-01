Nuove voci napoletane: conto alla rovescia per il contest al Trianon Viviani

Conto alla rovescia per TNT - Terræmotus Neapolitan Talent, il contest che punta a far emergere le nuove voci napoletane ideato da Marisa Laurito in qualità di direttore artistico del Trianon Viviani.

Il contest, il cui titolo trae spunto dal grande movimento artistico-culturale promosso da Lucio Amelio all'indomani del terremoto che colpi la Campania il 23 novembre del 1980, parte mercoledì prossimo, 12 gennaio, alle 21: con la regia di Bruno Garofalo e la conduzione di Gennaro Monti, ogni mercoledì sera, fino alla fine di aprile, giovani artisti si alterneranno sul palco del Trianon Viviani giudicati da una giuria qualificata, che, nella valutazione, considererà anche il consenso o il dissenso del pubblico presente.

TNT

I due talenti più esplosivi – come suggerisce “Tnt”, universalmente noto come acronimo del tritolo – saranno inseriti nella compagnia Stabile della Canzone napoletana del Trianon Viviani.

Le candidature

Per le prime serate il teatro ha già effettuato un provino selettivo, ma lascia aperta la possibilità di presentare candidature entro il 25 gennaio prossimo.

Per partecipare occorre inviare, all’indirizzo casting@teatrotrianon.org, una traccia audio in formato mp3 e/o un paio di links di una performance canora, due foto a colori, di cui una a figura intera, e il curriculum vitæ aggiornato.

Nell’email il candidato deve anche specificare se si presenterà con una base su chiavetta usb o accompagnato da uno o, al più, due strumenti, nonché il titolo o i titoli dei brani che si intendono interpretare. Di questi ne verrà individuato uno dalla Direzione.