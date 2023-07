Presunto contatore elettrico manomesso in pizzeria, arriva la video-risposta di Errico Porzio | VIDEO

Il video del pizzaiolo che ironizza: "Ecco la mia pizza per gli elettricisti"

Si è discusso nei giorni scorsi di un'ispezione in un locale, a Soccavo, del notissimo pizzaiolo Errico Porzio che avrebbe evidenziato una manomissione al contatore elettrico dell'esercizio commerciale. Una vicenda cui l'imprenditore ha rapidamente dato risposta, spiegando di non sapere della manomissione e che questa risaliva a suo dire a una gestione precedente del posto (era un bar, da lui rilevato quattro anni fa). Una manomissione che non avrebbe comunque comportato - sempre nella sua versione dei fatti - a una riduzione dei consumi.

Adesso Porzio con un video fatto "a modo suo" risponde alle polemiche e spiega che i suoi legali sono al lavoro per chiarire la vicenda. Intanto ironizza, preparando una "pizza per gli elettricisti" da far "drizzare i capelli".