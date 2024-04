Moda Primavera-Estate: i capi che non devono mancare nell'armadio di ogni uomo

Con l'arrivo del caldo ci sono meno capi da indossare. Gli outfit, quindi, inizieranno ad essere sempre più "snelli", più puliti, più leggeri. Ma quali sono i capi da tenere assolutamente nell'armadio per fronteggiare il caldo - appunto - e tenere alto il livello del proprio stile? Una risposta arriva da Luigi Lauro, fashion blogger ed esperto del settore, soprattutto per quanto riguarda la moda maschile.

In un video pubblicato sui suoi canali social, Lauro propone, in particolare, tre articoli. Il primo è la polo. "L'unico capo degno di sostituire la camicia in un guardaroba maschile. Capo iconico, versatile, dallo streetwear fino al classico. E ormai esistono innumerevoli quantità di tessuti e colori da poter scegliere".

Secondo articolo: il pantalone sartoriale. "Abbiamo bisogno di un pantalone importante, bello, d'impatto. Perché a differenza della stagione autunno-inverno non avremo il capospalla. Saremo più esposti e, quindi, quel pantalone non confenzionato, creato su misura - se è possibile anche a vita alta - dà un impatto frontale al look di altissimo livello".

Infine, il terzo capo: la sahariana. "Un articolo che nasce d'ispirazione militare, con cintura o senza, e che può sostituire perfettamente giacca. Dando così un'ulteriore vairante ai nostri outfit".