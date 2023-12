Storica concessionaria d'auto trasformata in casinò solidale

Presso il Gruppo Autoscala di via Antiniana ad Agnano apre i battenti oggi, alle 19.00 il primo casinò solidale, con tanto di croupier e cassieri per i classici giochi poker, blackjack e roulette e accompagnamento a base di pizza, sushi e musica con dj set. A condurre la serata, che inizia alle 19.00, Flavio Sly, brand ambassador del Gruppo Autoscala.

Lo Special Christmas Party Festeggiamo per Bene punta a raccogliere la somma di 4mila euro per l’associazione “Si Può Dare Di Più”che si occupa di inclusione lavorativa di giovani con disabilità cognitive e mentali attraverso corsi di cucina, laboratori artigianali e corsi di arte e di musica.

Premi in palio

Oltre a giocare e divertirsi, gli invitati potranno vincere uno dei premi messi in palio dai partner dell’iniziativa, tra cui 5 cene per due persone offerte dalla Pizzeria Errico Porzio in via Caracciolo: "Un paio di mesi fa è nata una collaborazione con il Gruppo Autoscala, che ha messo a disposizione un suo furgone per aiutarci nella nostra iniziativa di fare delle sorprese a domicilio a nostri clienti meno fortunati. Ed è anche per questo che abbiamo accettato l’invito a partecipare a questo evento di beneficenza, mettendo anche a disposizione delle cene", dice Errico Porzio. In palio anche 10 aperitivi al Fish Bar, 30 voucher ingressi al night club Joia, 3 consulenze di armocromia offerte da Effetto Visivo, 30 buoni spesa da 20 euro messi a disposizione da Dolci Creazioni. Non mancano premi tecnologici, come i sistemi di recupero LoJack e le due casse speaker donate da Foto Ema, 2 sedute per lo sbiancamento dentale donate da Contiello Candalino Dental Point e ci sono anche premi messi in palio dal Gruppo Autoscala, con tagliandi omaggio e sconti in officina.

L’iniziativa rientra in un ventaglio più ampio di attività che il Gruppo Autoscala punta a intraprendere nel nuovo anno all’interno del percorso di sostenibilità, coinvolgendo i propri dipendenti, oltre ad associazioni, aziende limitrofe, abitanti e istituzioni: "Nessuna iniziativa sostenibile può avere un impatto senza un vero coinvolgimento delle persone. Per questo, ci stiamo avvicinando con umiltà a un tema così capitale per il futuro di tutti noi, come è la sostenibilità", spiega Rosario Scala, Ceo di Gruppo Autoscala.

Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi (tel. 08118658721)