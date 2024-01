"Con Mollica o senza" apre a Roma: la "marenna" napoletana alla conquista della Capitale

Novità per "Con Mollica o senza" per la nuova apertura del locale nella Capitale. Donato De Caprio e Steven Basalari (di cui CiboToday ha in esclusiva l'indirizzo) sono pronti ad aprire in una ex tavola calda nel pieno centro di Roma.

Dunque dopo il negozio alla Pignasecca a Napoli e quello in Piazza Diaz a Milano ecco arrivare il locale delle "marenne" partenopee in piazza di Pietra, in pieno centro a Roma, tra Pantheon e Fontana di Trevi, come rivela CiboToday.it.

Ricerca personale

Nel video di annuncio della nuova apertura Donato e Basalari salutano i fan con un appello motivato dalla ricerca di personale nel nuovo locale romano dela marchio: Abbiamo bisogno di gente a cui va di lavorare. Lo stipendio non sarà un problema".