"Con mollica o senza?": NapoliToday lo ha chiesto al salumiere più famoso di sempre, nel suo nuovo locale alla Pignasecca

Il successo di Donato De Caprio inizia su TikTok, grazie ai video in cui si riprende mentre prepara panini e rivolge al cliente di turno la domanda di rito: "con mollica o senza?". La simpatia, il carisma, la genuinità e la capacità di preparare panini da leccarsi i baffi gli fanno guadagnare rapidamente migliaia di followers, fino a sfiorare i 2 milioni. Donato piace praticamente a tutti, fatta eccezione per i titolari della salumeria della Pignasecca in cui lavora che l'estate scorsa gli hanno chiesto di non fare più video mentre preparava i suoi fantastici panini.

Donato però non è di quelli che rinunciano o si arrendono né vuole deludere i suoi followers. Ecco così la svolta con l'apertura, domenica scorsa, nella sua Pignasecca, assieme a Steven Basalari, anche lui tiktoker di successo, di una salumeria tutta sua in cui preparare fantastici panini, rivolgere la domanda cult e fare la gioia di migliaia di "aficionados".

Il locale, ovviamente, si chiama "con mollica o senza?" e trovarlo è facilissimo: basta "seguire la fila" o "guardare la folla" come chiunque, da Montesanto a Piazza Carità e dintorni, potrà dirvi.

La fila davanti alla salumeria di Donato e Steven inizia all'apertura, poco dopo le 8, e va avanti così: circa 1000 - ci dice Donato - i panini succulenti che sta preparando ogni giorno, con entusiasmo, gioia e senza limiti alle riprese. Il più richiesto è il "suo panino", farcito con tonno, scaglie di parmigiano e olive alle mandorle.

Foto Carmine Schiavo

Decisamente popolari, i costi dei panini, con l'avvertenza che ovviamente tengono conto della quantità e tipo di imbottitura.