Una conceria campana all'avanguardia nel "compostyle"

Il 2022 è iniziato con due grandi novità in fatto di rifiuti: la messa al bando della plastica monouso a scopi alimentari e l'obbligo di separare gli scarti organici. Un passo avanti, ma ancora troppo poco per risolvere la questione "immondizia" se si considera che, come rileva un’indagine di Statista, nel mondo aumenterà del 70% entro il 2050, raggiungendo i 3,4 miliardi di tonnellate.

Secondo un'altra ricerca, pubblicata dal Washington Post, differenziare i rifiuti compostabili può ridurre inquinanti per una quantità equivalente a quella prodotta da 15 milioni di veicoli per ben 30 anni. Davvero indispensabili risultano quindi i materiali biodegradabili o, comunque, compostabili.

Compostyle

Il "compostyle” è la vera tendenza universale degli anni 20 del nuovo millennio. Ha conquistato stelle dello sport, come Tom Brady, e del grande schermo, come Jessica Alba e Jason Momoa (che ha lanciato una linea di scarpe in grado di biodegradarsi in breve tempo), e per il mondo della musica Drake (che per i suoi concerti vuole solo catering in grado di fornire posate e piatti compostabili), o Harry Styles.

A dimostrare la crescita di questo trend sono anche i dati dell’Osservatorio Immagino che attestano, nell’ultimo anno, una crescita del 25,6% delle vendite dei prodotti confezionati in packaging “compostabile”. Simile l'andamento per quelli con il claim “biodegradabile”: in super e ipermercati il loro sell-out ha superato i 188 milioni di euro, per un +16,4%.

E' poi ridurre gli acquisti non necessari e orientarsi su prodotti in grado di durare nel tempo che consente non solo di risparmiare, ma anche di salvaguardare l'ambiente. Un esempio virtuoso di realtà all'insegna della sostenibilità che caratterizza, ad esempio, l’innovativa conceria Be Green Tannery, che si trova proprio nella nostra regione, in Campania: “Le nostre pelli coniugano la sostenibilità di fine ciclo di vita alla nostra esigenza di rispondere agli stringenti standard fissati dai grandi marchi del mondo del luxury. In un tempo medio lungo, infatti, le nostre pelli resistono ai fenomeni esterni e sono altamente performanti, restando comunque biocompostabili. Non contenendo metalli pesanti, l’utilizzo delle nostre pelli ha un doppio beneficio: per l’uomo durante l’utilizzo e per l’ambiente alla fine del ciclo di vita del prodotto. Infatti, se correttamente smaltito, il capo o l’accessorio prodotto con pelle Be Green Tannery, dà vita a ceneri che possono essere impiegate in altri usi. Per sfruttare al meglio questa potenzialità, la nostra volontà è quella di avviare collaborazioni con stakeholder per il recupero delle ceneri per altri usi e settori” illustra la co-fondatrice Annalisa De Piano.

10 oggetti biodegradabili o biocompostabili su cui puntano gli scienziati

Ecco i 10 oggetti biodegradabili o biocompostabili più inaspettati protagonisti del trend:

Intimo

L’edizione inglese di Fashion United ha censito diversi marchi che lo stanno realizzando. Il Department of Agriculture degli Stati Uniti ha lanciato una campagna per incoraggiare gli agricoltori a seppellire l’intimo in cotone e osservare in quanto tempo si biodegrada per analizzare la salute del terreno: più veloce è la decomposizione,più il suolo è ricco di batteri ,come dimostrato dall’University of New England.

Batterie di carta

I ricercatori dell’Istituto di Microelettronica di Barcellona stanno sviluppando batterie biodegradabili realizzate con la carta di oggetti monouso come i test di gravidanza. Una scoperta che potrebbe contribuire sensibilmente a neutralizzare gli sprechi come riporta il quotidiano spagnolo El País.

Pelle (metal free!

La pelle dell'azienda campana Be Green Tannery, conceria innovativa e sostenibile, non presenta metalli pesanti, caratteristica che permette di trasformarla in un prodotto inerme per l’ambiente alla fine del suo ciclo di vita proprio come accade per le ceneri provenienti dagli scarti di produzione, utili per compost. Anche vestiti e accessori con la pelle Be Green Tannery, se correttamente smaltiti, si trasformano in ceneri che possono essere utilizzate in altri ambiti.

Glitter commestibili

Fra i più acerrimi nemici del nostro Pianeta ci sono anche i glitter. Amati da grandi e piccini, sono costituiti da alluminio, diossido di titanio e altri materiali che,rilasciati nell’ambiente, impiegano tempi lunghissimi per biodegradarsi. L’Università di Cambridge ha messo a punto glitter di cellulosa, dunque di origine vegetale, ricavato da bucce di banana e gusci di caffè. Fra i vantaggi, come spiega The Fast Company, anche il fatto che potranno essere commestibili.

Fertilizzanti umani

Come racconta il New York Times, il Colorado ha reso legale la possibilità di generare “compost umano” a partire dai corpi di persone che optano per questa soluzione per il loro fine vita. La procedura dura circa 30 giorni e consente di creare compost da destinare ad aree pubbliche ma assolutamente non all'agricoltura.

Inchiostro

Un gruppo di scienziati svizzeri sta cercando di sostituire l’inchiostro utilizzato attualmente, potenzialmente tossico, con uno ecosostenibile.

Spazzolino e cover per il telefono

La sostenibilità passa per le più piccole cose: Le Monde segnala lo spazzolino in bambù che, a differenza di quello in plastica, può essere gettato nell’umido senza danneggiare l’ambiente. Non da meno le cover per gli smartphone, come racconta The Hustle, disponibili in formato compostabile per tutti i tipi di telefoni.

Fame? Mangia l’imballaggio

La notizia è riportata da El Español: presto sarà possibile mangiare gli imballaggi. Una startup è infatti riuscita a produrre packaging realizzato con alghe e altri materiali naturali che possono essere tranquillamente ingeriti o comunque compostabili. Un modo davvero utile per andare verso un modello di consumo “zero waste”.

Pannolini e pannoloni

Secondo una ricerca pubblicata dal National Geographic, ogni giorno vengono gettati 8 milioni di pannolini nel solo Regno Unito: ognuno impiega ben 500 anni per decomporsi. Pannolini biodegradabili, realizzati con alghe e carta sono l'n’alternativa sostenuta anche dall’attrice Jessica Alba che, come riporta il Daily Mail, impegnata in prima linea in questo ambito con un marchio da lei lanciato.

Dalla testa ai piedi

Come riporta Footwear News, Jason Momoa, da sempre molto impegnato nella protezione del Pianeta, ha dato vita a una linea di scarpe in grado di decomporsi in poco tempo una volta gettate. Si va dalle ciabatte alle scarpe per l’arrampicata, uno degli sport preferiti dall’attore. Non è da meno anche Tom Brady che ha invece pensato a una linea di occhiali biodegradabili come segnala Golfweek