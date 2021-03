Festa a Monte di Procida: "zia Merinda" compie 102 anni

Festa grande a Monte di Procida per il compleanno di "zia Merinda" che compie 102 anni. Questo il messaggio del sindaco Peppe Pugliese: "Un augurio affettuoso e speciale a Maria Carmina "zia Merinda" Schiano di Cola per i suoi 102 anni. Per il compleanno della nostra concittadina una giornata bellissima, che sa di primavera e che ci ricorda che il sole tornerà sempre, anche dopo la notte più lunga".

"La giornata perfetta per celebrare la cosa più preziosa che c'è: LA VITA. Un forte abbraccio a Maria per la sua splendida età a nome di tutta Monte di Procida, comunità fatta di persone forti e coraggiose. Ancora tanti auguri!".