Compleanno triste per Nancy Coppola: "Ho un vuoto allo stomaco"

Compleanno particolare, quello di oggi, per Nancy Coppola che compie 35 anni. La nota cantante ha ricevuto, via social, tantissimi auguri, ma qualcosa sembra turbarla. Ad ammetterlo è lei stessa: "Oggi per me non è una festa perché ho un vuoto allo stomaco ma ne siete in tanti che già siete partiti con gli auguri di Buon Compleanno. Voi siete il mio mondo, il mio tutto e vi riposto con grande gioia ringraziandovi con il cuore in mano! +35”.

Il ricordo dell'amata nonna

Le sue parole fanno pensare che il suo stato d'animo sia dettato dalla recente scomparsa dell'amata nonna. Proprio a questa, infatti, anche nei giorni scorsi, Nancy ha dedicato diversi post e frasi d'amore. Nell'ultima occasione scrisse: "Ogni volta che ti chiedevo “ mi vuoi bene ? “ rispondevi “ Ti amo, a te e a Gino “Mal a chi ve tocc”. Eri sempre così affettuosa con tutti…facevi amicizia con chiunque ed eri così fiera di me …dicevi io sono la nonna di NANCY COPPOLA Non hai avuto una vita facile ma sei stata una grande donna crescendo 3 figli da sola.

Una donna di grandi principi e sono io ad essere orgogliosa di essere tua nipote. Ti chiedo scusa se non venivo a trovarti spesso a causa del mio poco tempo ma tu eri sempre lì a capirmi e a sostenermi. Eri felice quando ti dissi “ Nonna ,la mia bimba la chiamerò come te “ La settimana scorsa le dicesti sorridendo “porti il mio nome piccola mia ma non ho nulla da lasciarti in eredità “ ma a me non interessava questo. L’eredità che mi hai lasciato sai qual’e? E’ quella che ogni volta che chiamo mia figlia per nome vedo te nei suoi occhi. Proteggici nonnina…io da qui ti penserò sempre …ti amo".