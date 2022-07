Nancy Coppola compie gli anni: "Grata alla vita per tutto ciò che mi ha donato"

Festa grande per Nancy Coppola che oggi compie gli anni. La cantante neomelodica compie 36 anni e per l'occasione dedica un messaggio ai suoi fan. "36 anni fa’ nacqui io…una bimba premurosa con tanta voglia di vita e di attenzioni. Sono cresciuta circondata del vostro amore e continuate a dimostrarmelo giorno dopo giorno. Sono grata alla vita per tutto ciò che mi ha donato fino ad oggi. Buon compleanno a me", scrive la cantante sui social.

Il post, accompagnato da una foto di Nancy sorridente, è stato commentato con centinaia di messaggi di auguri, cuoricini e complimenti.