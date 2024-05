Eduardo compie 99 anni, la nipote: "Tre anni fa ha perso la moglie ma è una forza della natura"

Eduardo Galardo compie oggi 13 maggio 99 anni. Tre anni fa dopo aver perso la moglie e non avendo figli ha deciso si trasferirsi in una casa albergo. La nipote, Serena, ha contattato la redazione di NapoliToday per omaggiare l'amato zio raccontando la sua storia.

"Mio zio Eduardo è una persona eccezionale, purtroppo tre anni fa ha perso sua moglie e non avendo figli ha deciso di trasferirsi in una casa albergo. L'ha scelta con cura un posto da cui poteva continuare a guardare il mare così come faceva dal suo balcone Così si è trasferito in questa villa ad Ercolano Ma è stato fondamentale non cambiare le sue abitudini. Uscire tutti i giorni con la sua Golf, fare passeggiate ed escursioni al Vesuvio. Nella struttura è il più anziano ma anche il più giovane, l'unico che fa le scale in autonomia e provvede alla cura di sé senza aiuto. Chiunque lo conosce non crede alla sua età anagrafica e chiede i documenti. Gli auguro che continui così fino all'ultimo giorno. Non accetterebbe mai di fermarsi", ci spiega Serena.