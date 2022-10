Festa grande per ‘A Figlia d’'o Marenaro: è il compleanno di Donna Assunta

Festa grande in casa della 'A Figlia d’'o Marenaro per il compleanno di Assunta Pacifico. Il noto locale di via Foria, per l'evento, resterà chiuso a cena. A darne notizia è la stessa pagina ufficiale con un post: "Amici vi ricordo che domani ci vediamo solo a pranzo perchè a cena festeggerò il mio compleanno. Ma non vi preoccupate, vi terrò compagnia qui sui social!".

Tanti i messaggi per una delle ristoratrici più amate e iconiche della città partenopea. "Per me siete la numero 1 migliore di tutti ristorante della Campania buon lavoro a tutti voi", scrive - ad esempio - Francesco.