Il commissario Ricciardi torna a Napoli. Dove si stanno girando le riprese

Si stanno svolgendo a Napoli le riprese della nuova stagione del Commissario Ricciardi, la fortunata fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale, premiata dal pubblico con una media di oltre 5 milioni di telespettatori e dalla critica con diversi riconoscimenti tra cui quello di Migliore Serie ai Nastri d'Argento.

Come per la prima serie, anche questa sarà di 6 puntate, nate dalla saga di Maurizio de Giovanni, con riprese nelle medesime location Palazzo De Bellis, Palazzo Carducci e Palazzo Troilo a Taranto, in Puglia, Massafra e - ovviamente - Napoli, tra Piazza del Plebiscito, via Chiaia, e alla Sanità, nel celeberrimo palazzo dello Spagnuolo dove abbiamo scorto durante una pausa alcuni degli attori che prendono parte alle riprese, in abiti anni Trenta e forcine per tenere le tipiche pettinature dell'epoca.

Particolarmente rigorose le selezioni per le comparse della serie (uomini, donne e bambini di diverse età): no a tatuaggi, piercing, abbronzatura, esiti visibili di chirurgia estetica, capelli rasati o tinti