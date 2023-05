La nuova indagine del commissario Ricciardi è un gioco

Si chiama Cala il sipario la nuova indagine del commissario Ricciardi ed è un gioco, nel senso proprio della parola: di carte ibrido, firmato da Flaminia Brasini e Virginio Gigli, con illustrazioni di Alessandro Costa e Yuri Cagnardi.

La storia sul cui canovaccio si dipana il gioco è inedita e appassionante, come tutte quelle scritte da Maurizio de Giovanni che, dunque, per la prima volta, porta il suo personaggio in una nuova dimensione, dove letteratura e gioco si uniscono in un’unica, avvincente esperienza.

Cala il sipario rientra nei Murder Party Pocket di Cranio Creations che sottolinea: "i giochi da tavolo richiedono di utilizzare l’ingegnosità per risolvere problemi, prendere decisioni strategiche e inventare storie o nuove tattiche. Offrono opportunità di svago e di arricchimento personale, consentendo di espandere la mente e aiutando a relazionarci al mondo circostante".