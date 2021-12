Dai commercialisti di Napoli 100 ricette per mangiare bene (e salvare il Paese)

Capitanata da Vittorio Carlomagno, ideatore e promotire dell'iniziativa, una nutrita squadra di commercialisti partenopei si è trasformata in una perfetta brigata di cucina, con tanto di divise, personalizzate dalla collega Monica Montuoro. Tutti assieme hanno fatto prove e assaggi fino a definire 100 ricette, perfette per il palato come anche per il rilancio del Paese. Nasce così "#commercialistichef – 100 ricette per il rilancio del Paese", per Guida Editori, che sarà presentato questo lunedì, 13 dicembre, alle ore 10,00, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, a piazza dei Martiri n. 30, con interventi - tra gli altri - del presidente nazionale dell'Ordine Matteo De Lise, l'editore Diego Guida, il mitico Franco Pepe della pizzeria "Pepe in grani" e il delegato Ais-Associazione italiana sommelier Campania Tommaso Luongo.

La matinèe prevede una sfilata di oltre 40 #CommercialistiChef provenienti da tutto il Paese e, ovviamente, l'illustrazione di alcune ricette "a tema", tra cui certamente spiccano le mulignane alle cartelle pazze e una spigola in autotutela.

Per realizzare il volume gli autori si sono auto-tassati e tutti i proventi derivanti dal libro saranno devoluti al Banco alimentare

"Dietro la passione - tiene a precisare Carlomagno - c’è anche tanta competenza e uno studio decennale delle materie prime. Soprattutto, questo libro è l’occasione giusta per mostrare alcuni lati positivi della nostra professione. Si dice di noi che siamo “senz’anima”, invece lavoriamo com passione, dedizione e tenacia; ci impegniamo ogni giorno seguendo privati e aziende, collaborando affinché crescano, e abbiamo sempre presenti le necessità e i bisogni degli altri"

Gli chef

Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, chi sono i #commercialisti chef