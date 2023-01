Comicon: tutto sull'edizione 2023

Tutto pronto e già iniziata la vendita dei biglietti per il COMICON - International Pop Culture Festival, alla sua XXIII edizione. In programma alla Mostra d'Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio, per la prima volta nella sua storia il COMICON quest'anno, dal 23 al 25 giugno, arriverà nel "profondo Nord", a Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023” con Bergamo. COMICON Bergamo è infatti già parte del palinsesto ufficiale.

La road to COMICON è aperta: già in vendita i biglietti on line.

Mirka Andolfo e Giorgio Cavazzano sono rispettivamente la poster artist e il Magister di COMICON 2023, Napoli e Bergamo.

Fumettista e scrittrice made in Naples (anno di nascita 1989), vincitrice del prestigioso Harvey Award, pubblicata in 28 paesi con all’attivo 850.000 copie vendute per le sue serie Sacro/Profano, ControNatura, Mercy e Sweet Paprika, Mirka Andolfo ha realizzato non solo il poster di COMICON Napoli, ma anche il manifesto di COMICON Bergamo che sarà svelato nelle prossime settimane.

Il prestigioso ruolo di Magister quest’anno è stato affidato a Giorgio Cavazzano (nato nel 1947 a Venezia),è uno dei disegnatori più celebri e innovativi, tradotto in tutto il mondo per i suoi capolavori legati all’universo Disney ma noto anche per serie umoristiche come Altai & Jonson, creata con Tiziano Sclavi. Cavazzano sarà protagonista della mostra personale "Galassia Cavazzano. I mondi elastici di Giorgio Cavazzano", che ne ripercorre la carriera di eclettico creatore di universi in bilico fra realismo e deformazione plastica, con tavole originali, materiali pubblicitari, opere inedite, oggetti, disegni e fotografie. Come sempre, il Magister di COMICON curerà una serie di attività culturali all’interno del programma del festival.

COMICON Napoli 2023: i costi

Ecco i costi degli ingressi della XXIII edizione

Ingresso giornaliero 28 aprile: 12.00€

Ingresso giornaliero dal 29 aprile al 1 maggio: 15.00€

Abbonamento 4 giorni: 45.00€

Ridotto giornaliero 28 aprile: 8.00€

Ridotto giornaliero dal 29 aprile al 1 maggio: 11.00€

Gruppi scuole: 6.00€