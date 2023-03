Azzurro-Napoli per l'edizione 2023 del Comic(on)Off e in onore della squadra tante sorprese per aprile

Azzurro-Napoli è il colore scelto per l'edizione 2023 del Comicon che è anche quella dei primi 25anni della manifestazione che porta nella nostra città giovani da ogni parte del Paese. Tanto da non poter più essere contenuta in un solo spazio, per quanto grandissimo come quello della Mostra d'Oltremare, e invadere attraverso gli eventi del Comic(on)Off una miriade di spazi cittadini, iniziando dagli Istituti di cultura: Institut Français, Goethe-Institut, Cervantes e Archivio di Stato e arrivando fino al Museo Darwin-Dohrn con un'iniziativa attesissima.

Dal 22 marzo e fino al 30 giugno Napoli torna dunque ad essere protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con mostre, proiezioni e performance di attori e musicisti nei più diversi spazi culturali della città, per offrire nuove esperienze creative, novità editoriali e intrattenimento durante le settimane che precedono e seguono l’arrivo del Festival Internazionale della Cultura Pop in programma presso la Mostra d’Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio.

20 complessivamente i luoghi della città che ospiteranno e celebreranno artisti italiani e stranieri, presenteranno nuovi progetti e indicheranno nuove strade per le arti visive e narrative contemporanee, pronti ad accogliere la grande onda della cultura pop.

Eventi del COMIC(ON)OFF:

5 aprile - 4 maggio, dal mercoledì al venerdì ore 16.00-20.00 e sabato e domenica 11.00-17.00, presso l'Instituto Cervantes - Napoli, Design Sulmondo la mostra LUIS QUILES. El antisocial: Un tuffo all’interno della carriera dell’autore, tra le sue illustrazioni e il suo pungente lavoro di denuncia nei confronti delle “degenerazioni social”. L’autore incontra il pubblico per una visita guidata in galleria, il 3 maggio alle 18.00 e, a seguire, per un incontro presso l’Istituto Cervantes. (Info: www.napoles.cervantes.es - Prenotazioni visita guidata: mostre@comicon.it)

dal 12 aprile al 26 maggio, negli orari di apertura della struttura, all'Institut Français Napoli, ORIANE LASSUS - Fuori Circuito: mostra personale dell’autrice francese, che ripercorre la sua carriera tra il fumetto indipendente, le riviste e i volumi per ragazzi. “I guardiani del solaio”, pubblicato in Italia da Diabolo Edizioni, ha vinto il premio della Scuola Europea Superiore dell’Immagine. Incontro con l’autrice il 2 maggio alle 19.30 (Info: www.institutfrancais.it/napoli)

dal 27 aprile al 16 giugno, negli orari di apertura della struttura, al Goethe - Institut Napoli, REINHARD KLEIST - Le mie muse, la mia musica: Mostra di tavole originali dell’artista tedesco Reinhard Kleist, dedicata ai suoi lavori sui musicisti, tra cui il suo recente graphic novel “Starman”, che omaggia David Bowie. L’autore incontrerà il pubblico il giorno dell’inaugurazione alle 11.30 (Info: www.goethe.de/ins/it/it/sta/nea.html)

dal 9 maggio al 9 giugno, dalle 9.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, all' Archivio di Stato di Napoli - Sede di Pizzofalcone LE STORIE DI PIZZOFALCONE - Da palazzo nobiliare ad Archivio di Stato: La storia della sede dell’Archivio di Stato di Pizzofalcone, in una singolare chiave di lettura: attraverso quello che è stato raffigurato dall’interno delle sue mura e attraverso la sua stessa rappresentazione, dalla topografia al fumetto (Info: www.archiviodistatonapoli.it)

dal 22 marzo, in orari di apertura della struttura, all' Ordine dei Giornalisti della Campania - Napoli (via S. Maria a Cappella Vecchia 8) BLASCO PISAPIA - Tressette col topo: a grande richiesta, in occasione del centenario Disney, la mostra di Blasco Pisapia è prorogata per tutto il 2023 (Info: www.odgcampania.it)

25 marzo, ore 11.00, Museo MEMUS - Teatro di San Carlo - Napoli RITORNO ALL’OPERA: presentazione dell’omonimo volume di Luca De Lorenzo, Giovanni Chianelli, Michela De Cecio, pubblicato da Edizioni San Carlo. Intervengono gli autori, Emanuela Spedaliere, direttrice del Teatro di San Carlo, Dinko Fabris, responsabile Scientifico Editoria del Teatro di San Carlo, Mario Punzo, direttore della Scuola Italiana di Comix, Stefano Gargiulo, direttore artistico di Kaos Produzioni (Info: www.scuolacomix.net)

25 marzo, ore 20.00, Sciusciante - Ottaviano, ANIME NIGHT: Party dedicato al mondo degli Anime, con gara Cosplay, spettacolo dal vivo dei Fuzz Bohemian, mostra e performance dell'artista Pasquale Qualano e, a chiudere, Medusa Bubble Show (facebook_sciusciante)

dal 30 marzo al 9 maggio, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 14.00, Galleria HDE – Napoli, LA CITTA’ DI DIEGO: mostra che parte dalle tavole del fumetto su Diego Armando Maradona, di Lorenzo Ruggiero e i colori di Massimo Rocca, pubblicato da La Repubblica Napoli, per raccontare, con inediti esclusivi, la grande passione per il calcio della città di Napoli. L'artista incontrerà il pubblico il giorno dell’inaugurazione alle 18.00(galleriahde.it)

dal 6 aprile, in orari di apertura della struttura, al Museo Darwin-Dohrn - Napoli LA MEDUSA IMMORTALE: mostra dedicata al fumetto di Diego Cajelli e Francesco Frongia pubblicato da Feltrinelli Comics. Il giorno dell’inaugurazione, alle 16.30 si terrà la presentazione del volume, con vernissage a seguire (www.szn.it)

dal 7 aprile al 30 maggio In orari di apertura della struttura Multisala Corallo – Torre del Greco SENSUABILITY - Reload IV Selezione delle opere del concorso nazionale, con omaggi d’autore. Il tema di questa edizione è “Sessualità, disabilità e musica”. In collaborazione con Nessunotocchimario e Multisala Corallo (Info: www.sensuability.it)

15 aprile,ore 18.30, Il Fuori Orario - Napoli CONFINI. 4 Storie a fumetti Mostra delle tavole del volume degli autori Adriana Marineo, Andrea De Franco, Federica Ferraro e Mario Damiano. Quest’ultimo e il curatore Miguel Angel Valdivia incontrano il pubblico per l’inaugurazione. (Info: facebook_il Fuori Orario)

20 aprile ore 18.30 Tesoro di San Gennaro – Napoli SAN GENNARO. Il patto è il sangue Presentazione e mostra del fumetto di Benedetta Baroni e Alessandro Di Virgilio, pubblicato da Kleiner Flug, con performance musicale dal vivo di Alfonso (Fofò) Bruno, Fulvio di Nocera e Chiara Carnevale. Intervengono con gli autori Alessio d’Uva, fondatore di Kleiner Flug, Francesca Ummarino, direzione Museo del Tesoro di San Gennaro e la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro (Info: www.tesorosangennaro.it)

26 aprile, ore 12.00 Museo dell’Acqua Lapis - Napoli PAOLO BARBIERI. L’Inferno di Dante Spettacolare mostra con percorso teatralizzato dedicata all’omonimo volume, pubblicato da Sergio Bonelli Editore, illustrato da uno dei più grandi maestri italiani delle arti visive. Sarà presente l’autore con Raffaele Iovine, presidente del Museo Lapis, Domenico Corrado, direttore artistico di Tappeto Volante e Mario Punzo direttore Scuola Italiana di Comix. (Info: www.scuolacomix.net)

28 aprile 18.00 Libreria Tamu - Napoli PASTORACCIA. Quasi nessuno ha riso ad alta voce Presentazione del volume pubblicato da Canicola; saranno presenti l’autore e Miguel Angel Valdivia. (/nfo: facebook_Tamulibri)

28 aprile - 4 giugno dalle 11.00 alle 20.00 Off Gallery – Napoli ICONS. Pau e il suo Kaos creativo di scorta Mostra personale delle opere pittoriche di Pau, il celebre cantante dei Negrita, che incontrerà il pubblico il 28 aprile alle 18.00. (Info: facebook_Off gallery)

4 maggio ore 10.00, 14.00 e 16.00 Accademia di Belle Arti di Napoli (presso FOQUS) NEL NOME DI STAN LEE. La Marvel tra fumetto, cinema e nuovi media Un’intera giornata dedicata all’autore simbolo della Marvel. Ore 10.00 proiezione “Stan Lee’s Mutants”, “Monsters and Marvels” e “Marvel Studios: Assembling a Universe”; 14.00 Laboratorio di disegno con Pako Massimo; 16.00 presentazione del libro di Diego Del Pozzo “Marvel Cinematic Universe. Dal fumetto agli audiovisivi digitali: i film di supereroi tra convergenza mediale e nuova serialità”, con Raffaele De Fazio. Organizzato da Accademia delle Belle Arti di Napoli con Associazione Blackout (Info: www.abana.it)

dal 5 al 7 maggio Tutto il giorno Le Scalze - Scugnizzo Liberato - Napoli MAJID BITA. Nato in Iran Nell’ambito di LIBBRA - Festival delle Librerie Indipendenti in Relazione, mostra dedicata al volume autobiografico di Majid Bita, autore iraniano trasferitosi in Italia per studiare all’Accademia delle Belle Arti. Incontro con l’autore il 6 Maggio alle 18.00. (Info: www.libreielire.com)

19 maggio ore 18.00 IoCiSto Libreria - Napoli GLUMVASKY. Il noir non muore mai Presentazione del fumetto pubblicato da Nuova Editoria Organizzata e delle iniziative editoriali future del gruppo. Saranno presenti gli autori Salvatore vivenzio e Mattia Tassaro. Modera alino per COMICON. (Info: www.iocistolibreria.it)

20 maggio - 30 giugno dalle 10.00 alle 23.00 Slash+ – Napoli PREMIO SPACCANAPOLI 2022 IN MOSTRA Mostra antologica dedicata al vincitore dell’edizione 2022 del premio dedicato alle eccellenze partenopee nel fumetto. Il vincitore incontra il pubblico il giorno dell’inaugurazione alle 19.30. In collaborazione con Slash+