Gli imperdibili dell'edizione 2022 del Comicon

E' a dir poco ricco il programma dell'edizione 2022 del Comicon, che torna a Napoli dopo 2 anni di stop causa pandemia. Ecco gli eventi davvero imperdibili:

Venerdì 22 aprile

Proiezione speciale del film The Batman, accompagnata da una conversazione con il primo sceneggiatore italiano dei comics di Batman Matteo Casali, e con il collettivo di videomaker Slim Dogs.

Incontro con l’attrice e stuntwoman Yolanda Lynes, interprete del film Black Widow dei Marvel Studios.

Incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni e gli autori delle sue pubblicazioni a fumetti targate Sergio Bonelli Editore, e un dialogo sulla carriera con il pluripremiato fumettista e pin up artist americano Frank Cho.

L’influenza di Kentaro Miura e del suo manga Berserk saranno al centro di una tavola rotonda con Sommobuta e Cavernadiplatone, mentre il tema del feedback nella progettazione di giochi da tavolo e gdr sarà discusso in un talk con i game designer Immanuel Casto e Dario Massa.

E poi le proiezioni speciali di Shark The Beginning, il più recente film sudcoreano tratto da un webtoon, e della serie anime Dance Dance Danseur sulla piattaforma Crunchyroll, tratta dall’omonimo manga pubblicato da J-Pop Manga. Infine, l’avvio del primo contest nazionale di danza K-pop, il “K-Pop Crew Battle Festival”, e l’esibizione del rapper freestyle Nello Taver sul Main Stage.

Sabato 23 aprile

Ben quattro grandi proiezioni in anteprima italiana:

il film American Night, con l’attore Fortunato Cerlino; la prima serie totalmente originale prodotta da Amazon in Italia, Bang Bang Baby, alla presenza dell’attore protagonista Adriano Giannini, del regista e degli altri membri principali del cast; il documentario Scottecs è Sio, alla presenza di Sio e dei videomaker Slim Dogs con Matteo Bruno aka Cane Secco; il nuovo episodio della serie originale HALO ispirata al noto videogame in onda in Italia su Sky.

Incontro con uno dei più noti rappresentanti della scena del fumetto alternativo americano, Johnny Ryan.

Inedita presentazione del nuovo romanzo di Licia Troisi, la regina italiana della narrativa fantasy, in dialogo con lo scrittore Manlio Castagna; Licia discuterà inoltre del rapporto tra letteratura, cosplay e gioco dal vivo.

Le originali tavole rotonde sul fumetto con Tanino Liberatore, Riae e Frank Cho, e poi con il duo francese Ruppert & Mulot e Giuseppe Camuncoli.

La tradizionale competizione di cosplay esperti Cosplay Challenge PRO, e la speciale edizione del “Pub dell'amico con Dario Moccia”, per la prima volta in versione dal vivo, con numerosi ospiti fra content creator e influencer (il Masella, Nanni, Dada, Panetti, Kurolily, Mangaka96, Cavernadiplatone, Mario Sturniolo).

L’originale incontro-conferenza “Fisica e Chimica nei supereroi.

La Storia della scienza nei comics” tenuto dal celebre chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, e due momenti dedicati al mondo manga: un excursus sulla storia del manga, raccontato da due dei suoi più noti divulgatori in Italia, Kirio1984 e Cavernadiplatone, e un talk sui 30 anni della casa editrice Star Comics.

Per la prima volta sul Ring di COMICON sarà allestita una partita di Dungeons & Dragons, per portare il mondo del gioco di ruolo "carta e penna" come spettacolo aperto e visibile per tutto il pubblico.

Il Main Stage sarà popolato dall’esibizione del duo Kai Iden e Inaki nel loro mix di sonorità pop e rock tratte da videogiochi, k-pop e animazione, seguito dal “K-Pop Show” di musicisti e ballerine come Forward Crew, DASK, Starry Sky KJ. Inoltre, sul palco si susseguiranno i concerti delle band tra blues e lo-fi TheRivati e Thru collected.

Domenica 24 aprile

Tre importanti anteprime nazionali:

la serie Mister 8, recente premio come migliore serie tv al festival Canneseries, alla presenza dell’attrice protagonista Krista Kosonen, del regista e del produttore; la proiezione di contenuti video editi e inediti su grande schermo per celebrare l’arrivo nelle sale di Top Gun: Maverick; il film Io e Lulù di e con Channing Tatum.

In un’occasione speciale, le giovani star della serie Rai Mare Fuori incontrano il pubblico di COMICON insieme al regista Ivan Silvestrini, per raccontare al pubblico di Napoli la loro esperienza in una delle serie più amate e apprezzate degli ultimi anni.

In Sala Italia va in scena il suggestivo spettacolo di musica e animazione “Aneema - Songs in e-motion” di Dario Sansone e Francesco Filippini.

In Sala Pazienza appuntamento con la presentazione del nuovo romanzo di Andrea Delogu, e con una tavola rotonda per ricordare il fumettista AkaB recentemente scomparso.

Unico e inedito lo speciale live music show “Strappati lungo i bordi”, in cui Zerocalcare e le band Giancane e Gli Ultimi saranno per la prima volta sullo stesso palco per suonare e parlare di musica, dopo il successo della serie animata Netflix Strappare lungo i bordi.

Lo storico dirigente italiano di Dungeons & Dragons e Risiko, Spartaco Albertarelli, racconta la sua carriera nel mondo del gioco.

Tre le tavole rotonde imperdibili sul fumetto, dedicate alle novità nel filone umoristico, alla progettazione delle atmosfere nelle più importanti serie italiane recenti, e al tema del racconto dell’adolescenza, seguite da un talk sullo stato dell’arte nelle politiche pubbliche di investimento sul Fumetto messe atto da Ministero della Cultura e Regione Campania. Inoltre, una dibattito sul successo ormai leggendario del manga One Piece, e sulle tendenze più attuali nelle preferenze dei lettori di manga.

Lunedì 25 aprile

Incontro-evento con Kazunori Yamauchi, il creatore di Gran Turismo, uno dei più noti videogiochi di sempre.

Spazio poi all'anteprima nazionale dell’atteso film La cena perfetta di Davide Minnella, presentato dal regista Davide Minnella e dai protagonisti del film Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Fru, Gianfranco Gallo.

L’innovazione tecnologica nel fumetto è invece al centro di una tavola rotonda tra il fumettista LRNZ e i giovani imprenditori della app Jundo e comiXtime, mentre il fumettista musicista Davide Toffolo è il protagonista di un dialogo con la regista teatrale Eleonora Pippo.

Inoltre, in Auditorium arriva l’anteprima del thriller The Bunker Game, con il regista Roberto Zazzara e gli interpreti Lorenzo Richelmy e Serena De Ferrari. In Sala Italia è il giorno di un originale dialogo tra i musicisti Sick Luke, Mandark e Voodoo Kid sul ruolo di manga e animazione nella loro ispirazione musicale. E la musica sarà poi al centro del Main Stage, con lo scoppiettante concerto di “Gameboy Music” di Kenobit, e con l’esibizione della “superband” composta da Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno.

Sul fronte della cultura pop asiatica, da non perdere una tavola rotonda sul successo di One Piece visto dal fandom italiano, e due workshop sulla creazione di costumi e props per cosplay, oltre a un dialogo con i due celebri cosplayer Leon Chiro ed Elizabeth Rage.

Info

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10:00 alle 19:00 in ognuno dei quattro giorni, le biglietterie chiuderanno alle 18:00 (salvo esaurimento dei biglietti).

L’accesso è consentito solo con: