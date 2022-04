Comicon: per la XXII edizione 4 annulli speciali di Poste italiane

Da venerdì 22 a lunedì 25 aprile a Napoli torna, attesissimo, il Comicon che festeggia la XXII edizione.

Tra i tanti espositori presenti anche Poste Italiane che per l’occasione rende disponibili ben 4 annulli filatelici, uno per ogni giorno dell’evento, assieme ad una serie di prodotti dedicati al mondo dei fumetti, tra i quali si segnala una speciale cartolina realizzata in stampa serigrafata su un’immagine del grande fumettista statunitense Frank Miller