Arriva la cometa: si vedrà anche nel nostro cielo. Il calendario per gli avvistamenti

Dopo 71 anni torna la cometa 12P/Pons-Brooks che sarà visibile nei nostri cieli. Appartenente alla famiglia delle comete Halley, venne avvistata la prima volta nel luglio 1812 dall'astronomo Jean-Louis Pons e subito dopo da William Robert Brooks: da qui il suo nome.

L'ultima volta che una cometa è stata visibile dalla terra a occhio nudo era il 1997.

La cometa 12P - come mostrano le immagini pubblicate sui canali del Virtual Telescope Project in Toscana - ha una coda particolarmente scintillante.

Quando, dove e come vedere la cometa

Nei cieli italiani, la cometa sarà visibile a partire da oggi, 12 marzo, circa 90 minuti dopo il tramonto quando si troverà a nord del Grande Quadrato di Pegaso, nella costellazione Andromeda. Per poter godere in pieno questo spettacolo unico, meglio utilizzare un piccolo binocolo o cannocchiale. La visibilità migliorerà fino al 21 aprile, quando la cometa sarà in perielio, quindi diventerà più difficile scorgerla dall'emisfero nord.

Dove si troverà la cometa

12 marzo: passerà a 2° a nord di Delta Andromedae;

13-14 marzo: lascerà Andromeda per entrare nella costellazione dei Pesci (visibile di sera);

22 marzo: sarà a 3° della Galassia del Mulino a Vento;

26-27 marzo: si sposterà nella costellazione dell’Ariete, passando vicino alla sua stella più luminosa, Hamal;

31 marzo: circa 0,5° da Hamal.

Il Virtual Telescope Project offre la possibilità di seguire l'evento in diretta streaming