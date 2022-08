Storie assurde di Napoli e dintorni: un frigo alla fermata del bus

Avvocato, giudice di pace, presidente di un club Rotary, Stefano Massa non riusciva a credere ai propri occhi quando passando per via Giosuè Carducci, nel cuore della "city" partenopea, davanti al prestigioso Liceo Umberto I e a pochi passi dall'accorsata e vippissima piazza dei Martiri, ha visto un frigorifero dritto, in piedi: appoggiato ad un lampione, l'elettrodomestico - c'è da dire non proprio in salute, arruginito come risulta - faceva bella mostra di sè alla fermata del bus, come si vede nella foto.

Magari, tuttavia, non è stato abbandonato come sembrerebbe, ma semplicemente "conferito" e il cartello riportante il codice di prenotazione per il ritiro si è perso a causa del recente maltempo. Ormai, infatti, tutti sanno che l'Asia ritira gratuitamente elettrodomestici, mobili e suppellettili che non servono più.

Smaltire gli ingombranti

Alcuni materiali ingombranti, particolarmente dannosi per l’ambiente, come appunto i frigoriferi, possono essere riciclati attraverso lavorazioni in carico ad ASIA.

Per smaltire gratuitamente i materiali ingombranti è possibile trasportarli autonomamente presso le Isole Ecologiche Fisse o Mobili per ingombranti, oppure usufruire del comodissimo servizio gratuito di ritiro smaltimento ingombranti, prenotando al Numero Verde ASIA 800.161010, contattabile dal lunedi al sabato dalle ore 08:00 alle ore 19:00, oppure procedendo on line.

Il ritiro avviene a piano strada dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00: l’utente dovrà soltanto portare i materiali ingombranti (massimo 3 pezzi) su strada pubblica in un punto concordato e ASIA provvederà a recuperarli.