Come andremo alle urne: il protocollo sanitario e di sicurezza anti-coronavirus del Governo

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19, le consultazioni elettorali e referendarie che si terranno il 20-21 settembre dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Alle urne sono chiamati oltre 51 milioni di elettori, distribuiti in 61.572 sezioni. Ecco le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile:

I seggi

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali, il Protocollo richiede di prevedere percorsi dedicati e distinti per l'ingresso e l'uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica in modo da prevenire il "rischio di interferenza" tra i flussi in entrata e uscita.

Per evitare assembramenti, deve essere previsto il contingentamento degli accessi agli edifici in cui si trovano i seggi, eventualmente creando apposite aree di attesa, ovviamente all'aperto.

I locali destinati al seggio devono avere finestre per favorire un ricambio d'aria regolare e sufficiente ed essere sufficientemente ampi per consentire il distanziamento non inferiore a un metro, sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.

Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, cui necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

I componenti dei seggi

I componenti dei seggi dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Il Presidente del seggio deve, comunque, utilizzare i guanti al momento dell'inserimento della scheda elettorale nell'urna.

La pulizia

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede venga utilizzato.

Le medesime operazioni dovranno essere effettuate anche al termine di ciascuna delle giornate di operazioni elettorati e, comunque, nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità

Il voto

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti - dispenser di soluzione idroalcolica - da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per consentire l'igiene frequente delle mani.

I votanti

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, il Protocollo stabilisce che è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi.

Mascherine e mani

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.

Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.