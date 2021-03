Ecco come scaricare l'attestato di vaccinazione dalla piattaforma della Regione Campania

Pubblicato sulla piattaforma della Regione Campania il link da cui è possibile visionare, scaricare e stampare l'attestato di avvenuta vaccinazione. Il documento consentirà di sapere con certezza qual è il vaccino ricevuto e il lotto di appartenenza. velocemente con che lotto è avvenuta la vaccinazione.

Il link è stato attivato subito dopo che è scoppiato il caso della sospensione, in via precauzionale, di due lotti di vaccini Astra Zenica (ABV5811 e ABV6096) per verifiche, a seguito della morte di 3 esponenti delle forze dell'Ordine in Sicilia e di un operatore scolastico ad Acerra (in questo caso, però, il collegamento tra vaccino e decesso sembrerebbe essere stato escluso subito dopo i primi esami). Molti, inoltre, si erano lamentati per non aver ricevuto alcun attestato di vaccinazione.

Per scaricare il proprio attestato è sufficiente accedere al link, inserire codice fiscale e numero di tessera sanitaria, attendere l'invio al numero già precedentemente segnalato di un apposito codice. Ecco il link: