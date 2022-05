Come rubare un motorino in tempo record, in mezzo al traffico

Accade a Napoli, in pieno giorno e in una strada elegante e centrale: il ladro come se niente fosse, forza il block shaft, ripone gli attrezzi e se ne va indisturbato col mezzo rubato

Accade a Posillipo, in pieno giorno, tra l'altro in una zona molto trafficata, poco distante da Mergellina: quello che sembra un motociclista qualsiasi, attento e prudente, arriva a velocità moderata, parcheggia con scrupolo il proprio scooter, bianco. L'uomo dà un'occhiata tutto intorno, soffermando distrattamente l'attenzione su uno scooter rosso poco distante. Armeggia un po' nel portaoggetti del proprio mezzo, quindi dalla borsetta degli attrezzi tira fuori prima quello che sembra un grosso cacciavite, poi ci ripensa e prende una tripla chiave e si avvicina con naturalezza allo scooter rosso. Incurante del traffico di auto e moto e anche dei pedoni che camminano sul marciapiede, in tempo record forza il block shaft, mette in moto e parte con il mezzo rubato. Tutto in meno di 3 minuti. L'unica cosa che il ladro non aveva previsto era che qualcuno potesse riprenderlo e che il video venisse poi messo a disposizione delle forze dell'ordine che, si spera, potranno risalire fine a lui: lo scooter rubato, infatti, appartiene ad un ragazzo che lavora fino a sera tardi e gli è indispensabile per poter tornare a casa