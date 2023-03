Vuoi partecipare in Mare Fuori 4? Sui social spunta la "guida" ai provini - VIDEO

C’è grande attesa per la nuova stagione di Mare Fuori le cui riprese dovrebbero già iniziare nei prossimi mesi. Tanti sono gli appassionati, così come sono tanti i giovani che vorrebbero prendere parte alla serie.

In attesa di nuovi provini, c'è chi si chiede come "muoversi" per partecipare. Sui social, a tal proposito, è spuntata una "guida" ai provini. Ad illustrarla la nota tiktoker Michela Mura che ha ripreso un grafico pubblicato qualche tempo fa dal regista Ivan Silvestrini.

La Mura ha letto questa "mappa concettuale" che tocca tutte le fattispecie a seconda delle abilità e del ruolo al quale si punta. Il video è diventato subito virale e per molti utenti è stato utile.