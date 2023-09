'Come mai' degli 883 era destinata a Massimo Ranieri per il festival di Sanremo

Mauro Repetto, ex componente degli 883, ha pubblicato la sua prima autobiografia dal titolo “Non ho ucciso l’Uomo Ragno: Gli 883 e la ricerca della felicità”, (Mondadori editore). Repetto ripercorre la sua scelta di abbandonare il duo per tentare di sfondare ad Hollywood dando anche alcuni aneddoti che riguardano un mito della musica partenopea.

Nell'intervista a Linus e Nicola Savino a “Deejay chiama Italia“: “Ci dissero di fare qualcosa per Massimo Ranieri per il ‘Festival di Sanremo’. Noi che veniamo dal rap, e non siamo fortissimi a festivaloni di Sanremo cerchiamo un po’ di ispirazione con delle cose da campionare e abbiamo una forte ispirazione da ‘Never Say Goodbye’ di Bon Jovi, che per noi era un pezzo di Sanremo anche se in inglese. In pratica ‘Come mai‘ nasce dalla voglia di dare il pezzo a Massimo Ranieri per Sanremo“.