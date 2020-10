Come fare la scarpetta in maniera chic

Complementi da tavola eleganti, originali, semplici nella loro genialità ma soprattutto perfetti per la cucina tradizionale napoletana che non può rinunciare a must come la la frittura e - ovviamente - la scarpetta. A dar loro vita Eleit.it, progetto d’impresa tutto partenopeo che punta a valorizzare la cultura del territorio attraverso il lancio di nuovi concept in fatto di "italian food experience".

L'anima di tutto è Titti Gallucci, alle spalle oltre venti anni di esperienza come marketing e communication manager che spiega: "Il progetto d’impresa di Eleit.it fonde design e altre espressioni del talento italiano, come il cibo e l'artigianato, per realizzare nuovi oggetti che esaltino l'esperienza del gusto".

Con l'adesione entusiasta dello Chef stellato di Palazzo Petrucci Lino Scarallo e la Real fabbrica di Capodimonte nascono così un elegante e sinuoso supporto per fare la scarpetta in pieno godimento e senza sbrodolarsi e uno chiccosissimo e pratico ausilio per reggere la pizza fritta che, si sa, a Napoli va mangiata bollente.

