Quando il fotografo va sott'acqua

3 esperti raccontano in diretta zoom come si fotografa sott'acqua

Francesco Rastrelli, Pasquale Vassallo e Guido Villani, esperti di fotografia subacquea riconosciuti a livello internazionale, saranno insieme nel nuovo appuntamento online, interamente gratuito, dedicato alla fotografia "Al Bar Photo Polis". Si tratterà, dunque, di un incontro di alta divulgazione tecnica, scientifica, biologica e ambientalista, come spiegano Marco Maraviglia e Massimo Vicinanza che animano l’Associazione Culturale Photo Polis. In particolare

Francesco Rastrelli si afferma come art director nelle agenzie internazionali di advertising e asseconda la passione per il mare dedicandosi alla fotografia subacquea (archeologica e di pesca tradizionale) e ai reportage di viaggio. Dall’unione con Roberta Roccati, avvocato torinese ora fotografa, fonda Blue Passion Photo, specializzandosi nella fotografia di yachting (regate internazionali, restauri di barche classiche, campagne pubblicitarie) e di motorsport (rally internazionali diauto d’epoca, eventi), pubblicando sulle più prestigiose riviste in Italia e all’estero e realizzando libri e apprezzate mostre fotografiche. La sua appassionata filosofia è: “No words, emotions!”

Pasquale Vassallo, laureato in produzioni marine presso l’Università di Napoli “Federico II”, studioso dell?ecosistema marino, autodidatta, inizia la sua attività di fotosub nel 1989. Le sue foto ed i suoi articoli sono stati pubblicati su varie riviste tra cui National Geographic, Tauchen, Dive Master, Discovery Magazine, Le Figarò, GeoMagazine. Numerosi i premi e riconoscimenti in tutto il mondo, tra cui il prestigioso “Plongeur d?Or” nel 2011 di Marsiglia. Collaboratore dell’agenzia fotografica Francese BiosPhoto, nel 2016 è il fotografo della prima guida al Parco Archeologico sommerso di Baia, realizzata in collaborazione con il Centro Sub Campi Flegrei, presentata all? ADEX di Singapore.

Guido Villani, esperto di biologia marina e malacologia, è tecnologo presso l’Istituto di chimica biomolecolare di Pozzuoli. Ha rappresentato l'Icb nell’ambito di accordi di cooperazione scientifica internazionali in numerose campagne di campionamenti e documentazioni fotografiche subacquee d’invertebrati bentonici da destinare a studi di ecologia chimica. Appassionato fotografo subacqueo dal 1982, si qualifica in numerosi concorsi nazionali e internazionali.

Il webinar

L'incontro è aperto a tutti ed è gratuito ma per ricevere le credenziali di accesso occorre prenotarsi inviando mail a associazione@photopolis.org con oggetto ''BAR PHOTO POLIS #07'' e scaricare l’applicazione Zoom. Sarà possibile interagire con domande, in chat o in diretta.